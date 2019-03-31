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В Госдуме РФ рассмотрят возможности усовершенствования системы госзакупок

31 марта 2019, 10:16
Фото: pixabay.com
В России планируется усовершенствовать систему госзакупок. Законопроект разрабатывается Правительством РФ.

Поправки в законодательные акты будут рассмотрены в «весеннюю сессию» Госдумы РФ. Данную тематику курирует Александр Жуков. В частности изменения коснутся организаций, которые оказывают творческие услуги. Сообщается, что рабочая группа постарается учесть специфику работы данных фирм для облегчения конкурсной процедуры.

Более того, рассматривается возможность сокращения конкурсных мероприятий.

По данным Минфина, общий в системе госзакупок было размешено более 3 млн государственных заказов на товары и услуги. До 33% всех объемов занимают закупки Федерального бюджета, 45% регионы и 22% муниципальные образования. При этом около 500 тыс всех электронных аукционов на сумму 1,8 трлн рублей были признаны несостоявшимися.

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#Новости#Законодательство#Госзакупки#Александр Мязин#Политика
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