В Госдуме РФ рассмотрят возможности усовершенствования системы госзакупок

По данным Минфина, общий в системе госзакупок было размешено более 3 млн государственных заказов на товары и услуги. До 33% всех объемов занимают закупки Федерального бюджета, 45% регионы и 22% муниципальные образования. При этом около 500 тыс всех электронных аукционов на сумму 1,8 трлн рублей были признаны несостоявшимися.