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ТОП-3 недели: новая команда Моора, наказы и страх сибирской язвы

31 марта 2019, 09:56
Фото: Cam72.su
На минувшей неделе в Тюмени губернатор Александр Моор обновил команду, взяв себе заместителей; тюменская гордума спорила с прокуратурой о том, как работать с наказами избирателей; в Тобольске местные жители испугались сибирской язвы, но власти заверили их, что все под контролем.

Глава Тюменской области Александр Моор продолжает набирать себе новую команду. После перехода в областное правительство Владимира Сысоева на должность заместителя губернатора, в команду Моора под занавес рабочей недели пришел еще один известный тюменцам человек — бывший руководитель «Тюменской ярмарки» Эдуард Бакиев.

О том, что в представительстве региона в Москве будет новый руководитель не знали даже в самом представительстве. Назначение Бакиева пока никак не комментируется. Кресло пустовало с сентября 2018 года, тогда Павел Тараканов ушел в Совфед (вместо Степана Киричука).

Эдуард Бакиев по образованию – правовед. Работал в арбитражной комиссии Тюменской товарно-фондовой биржи, затем – прокурором отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов.

Карьера чиновника совершила новый виток, когда он стал начальником юридического управления ОАО «Запсибкомбанк», а после – генеральным директором ОАО «Тюменский ЦУМ» и генеральным директором ЗАО «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное».

Добавим, что на этой же неделе Тюмень рассталась с заметным политиком — бывшим депутатом Тюменской областной думы Олегом Чемезовым. Он теперь работает вице-губернатором Свердловской области.

Неделя могла запомниться читателям еще и обострившимися слухами об отставке главы Тобольска Владимира Мазура. Сам руководитель духовной столицы Сибири в интервью «Нашему городу» заявил, что ему «никто об этом не говорил».

В Тюменской городской думе история с наказами набирает обороты. Положением о них заинтересовалась тюменская прокуратура. Ведомство направляло требование на имя председателя гордумы Евгения Заболотоного об изменении закона с целью исключения выявленных коррупционных факторов.

Теперь специально созданная комиссия должна устранить нарушения, выявленные прокуратурой в положении о наказах от 2007 года.

Впрочем, по словам председателя Тюменской городской думы Евгения Заболотного, процедура устранения нарушений в положении о наказах не помешает вести работу с поручениями избирателей.

В Тобольске неделя наверняка особенно запомнилась жителям из-за работ, которые проводят в районе старого скотомогильника на берегу Иртыша люди в белых костюмах химзащиты. Часть Завального кладбища перекрыта лентами, на которых висит табличка «Опасная зона». Все это вызвало нешуточную обеспокоенность у тоболяков.

В том районе, где сейчас проводятся исследования, располагается скотомогильник, где, начиная с 30-х годов XX века, утилизировали животных, на которых проводили эксперименты по получению вакцины от сибирской язвы.

В мэрии Тобольска народ успокаивают: в районе скотомогильника не произошло ровным счетом ничего. Осенью прошлого года там укрепляли берег. Сейчас же проводится обычная профилактическая работа, чтобы понять – все ли там нормально.

Тем не менее, работы ведутся на объекте повышенной опасности, поэтому простых людей даже близко не подпускают к месту.

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