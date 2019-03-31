ТОП-3 недели: новая команда Моора, наказы и страх сибирской язвы

О том, что в представительстве региона в Москве будет новый руководитель не знали даже в самом представительстве. Назначение Бакиева пока никак не комментируется. Кресло пустовало с сентября 2018 года, тогда Павел Тараканов ушел в Совфед (вместо Степана Киричука).