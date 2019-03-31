Сургутнефтегаз владеет финансовыми активами на $45 млрд

За прошлый год компания получила прибыль в размере 827 млрд рублей. Данный показатель в 5 раз превышает значение 2017 года. Известно, что дивиденды акционерам корпорации составят около 10% от чистой прибыли или более 80 млрд. При этом «Сургутнефтегаз» зарабатывает не только на продаже нефти, но и на вложениях в другие активы.