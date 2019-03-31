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Сургутнефтегаз владеет финансовыми активами на $45 млрд

31 марта 2019, 08:32
Фото: pixabay.com
Количество свободных денежных средств и денежных эквивалентов корпорации «Сургутнефтегаза» превысила 3 трлн рублей или $ 45 млрд. По итогам 2018 года нефтяники получили большую прибыль.

За прошлый год компания получила прибыль в размере 827 млрд рублей. Данный показатель в 5 раз превышает значение 2017 года. Известно, что дивиденды акционерам корпорации составят около 10% от чистой прибыли или более 80 млрд. При этом «Сургутнефтегаз» зарабатывает не только на продаже нефти, но и на вложениях в другие активы.

Часть чистой прибыли — 509 млрд рублей компания получила благодаря валютной переоценке активов. Между тем наибольший показатель прибыльности был зафиксирован в 2014 году, когда относительно высокие цены на нефть позволили получить 891 млрд рублей. За 2016 год добыча нефти составила – 30,6 млн т, газа – 4,9 млрд куб. м.

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