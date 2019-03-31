Школьники Тюменской области осваивают роботов и авиамоделирование

Для лучшего обучения детей педологи разработали специальную программу, которая рассчитана на все возрасты и предпочтения школьников. Отмечается, что в 2016 году на международной встрече в Москве по авиамоделированию один из воспитанников учреждения смог занять пятое место из 18 и стал самым младшим участником соревнования. Воспитанники школы выиграли последний областной «Робофест». Их разработка была способна выполнять до восьми операций. Мероприятие прошло 25 января 2019 года.