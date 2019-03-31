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Школьники Тюменской области осваивают роботов и авиамоделирование

31 марта 2019, 10:00
Фото: pixabay.com
Школьники Малозоркальцевской средней школы Тобольского района могут производить макеты самолетов. Здесь открыты кружки по робототехнике и авиамоделированию.
Сюжет
Дети

Для лучшего обучения детей педологи разработали специальную программу, которая рассчитана на все возрасты и предпочтения школьников. Отмечается, что в 2016 году на международной встрече в Москве по авиамоделированию один из воспитанников учреждения смог занять пятое место из 18 и стал самым младшим участником соревнования. Воспитанники школы выиграли последний областной «Робофест». Их разработка была способна выполнять до восьми операций. Мероприятие прошло 25 января 2019 года.

В 2017 году в областном конкурсе педагогов школе достался приз детского жюри за лучший открытый интегрированный урок по механизмам.

Воспитанник тюменской гимназии принял участие в олимпиаде World Adolescent Robotics в Китае. Мероприятие прошло в 2018 году.

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#Новости#Дети#Школы#Александр Мязин#Общество
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