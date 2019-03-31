Как выбрать стоматологическую клинику в Тюмени

Государственная медицина не всегда может дать тот уровень качества и гарантий, которые заслуживают пациенты в современных условиях. Многие тюменцы давно предпочитают частные клиники. О том, на что стоит обратить внимание при выборе клиники, «Наш город» поговорил с главврачом стоматологии «Ультра-Дент» Еленой Брагиной.

Клиника «Ультра-Дент» работает на рынке стоматологических услуг 1,5 года. В холле стоматологии оживленно. Пациенты ожидают своего приема. И это в середине рабочего дня. «Для удобства клиентов мы организовали постоянный трансфер, чтобы клиент не переживал, что может опоздать на прием или его очередь пройдет. Наш автомобиль может забрать пациента из любой точки города и доставить его обратно бесплатно», – рассказывает главврач клиники Елена Брагина. Таким образом, даже в обеденный перерыв можно посетить стоматолога. Стоматологическая клиника «Ультра-Дент» работает и по выходным, что по мнению Елены Брагиной позволит тюменцам уделить внимание своему здоровью в свободное от работы время. Елена уже 9 лет работает в сфере стоматологии. По ее словам, главная цель команды клиники - забота о здоровье пациентов. Известно, что здоровье полости рта отражается и на других системах организма человека. Кроме Елены Брагиной в клинике работает 15 квалифицированных врачей со стажем работы в стоматологии не менее 5 лет. У некоторых специалистов опыт работы достигает 30 лет. И этот факт немаловажен при выборе клиники. Клиника достаточно активно привлекает клиентов, и, в первую очередь, благодаря услуге бесплатного первичного приема у стоматолога, где также делаются рентгеновские снимки для диагностики. «Мы понимаем, что одна и та же услуга для разных пациентов может быть неприемлемой. Важен индивидуальный подход. Мы можем предложить все виды современного лечения и протезирования». Для этого в клинике есть весь необходимый набор инструментов: начиная от современных стоматологических кресел и рентген-установки, которая способна делать 3D-модели челюсти, до дорогостоящего микроскопа, при помощи которого проводят самые сложные операции. Например, стоматолог-терапевт Армен Торосян работая с микроскопом, проводит достаточно сложное лечение. Пациенты с благодарностью относятся к его работе. В работе врачей также важно, чтобы использовались только надежные и безопасные инструменты. Елена Брагина отметила что в стоматологии «Ультра-Дента» есть собственное ЦСО (централизованное стерилизационное отделение). Пациенты могут быть уверены в полной стерильности инструментов. И на это стоит обратить внимание при выборе лечебного учреждения. Для некоторых услуги врача могут стать достаточно обременительными. Поэтому для комплексного лечения в клинике предусмотрели систему рассрочки. «Ультра-Дент» сотрудничает с несколькими федеральными банками. Пациент может быть уверен, что ему проведут стоматологический комплекс, который включает в себя все, от санации полости рта, до полного восстановления жевательной функции и эстетики. «Дополнительную гарантию до трех лет мы даем, если пациент проходит плановый осмотр раз в 6 месяцев», – говорит Елена Брагина. В конце нашей беседы, главврач клиники отметила, что репутация учреждения подтверждается ростом. Уже сейчас планируется открытие нескольких клиник в других городах Урала и еще одной в Тюмени.