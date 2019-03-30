ВКонтакте опубликован премьерный сингл Rammstein

«Публикация полной коллекции студийных альбомов Rammstein — знаковое событие для музыкальной платформы ВКонтакте. В опросах наши пользователи часто говорили, что им не хватает альбомов немецкой группы. Поэтому мы рады, что теперь вместе с премьерным синглом DEUTSCHLAND поклонники смогут насладиться всеми культовыми хитами Rammstein ВКонтакте и BOOM».Роман Богаутов, руководитель продвижения музыкального сервиса ВКонтакте