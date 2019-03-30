ВКонтакте опубликован премьерный сингл Rammstein

Вместе с DEUTSCHLAND ВКонтакте и в BOOM были опубликованы ещё 9 культовых альбомов немецкого коллектива. Теперь слушателям музыки ВКонтакте доступна полная коллекция студийных альбомов Rammstein, а также две концертные пластинки и один сборник:
«Публикация полной коллекции студийных альбомов Rammstein — знаковое событие для музыкальной платформы ВКонтакте. В опросах наши пользователи часто говорили, что им не хватает альбомов немецкой группы. Поэтому мы рады, что теперь вместе с премьерным синглом DEUTSCHLAND поклонники смогут насладиться всеми культовыми хитами Rammstein ВКонтакте и BOOM».Роман Богаутов, руководитель продвижения музыкального сервиса ВКонтакте
Количество активных платных и пробных подписок в музыкальных сервисах ВКонтакте, OK и BOOM превышает 2,1 млн. На музыкальной площадке регулярно проходят премьеры синглов и альбомов российских и зарубежных исполнителей. Многие музыканты публикуют новинки ВКонтакте раньше, чем на других площадках — например, Noize MC, Монеточка, Feduk, T-Fest, Дельфин, Гречка, Элджей.