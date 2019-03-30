Оборот внешнего экспорта Тюменской области в 2018 году составил $3,7 млрд

По данным департамента инвестиционной политики Тюменской области, в 2018 году внешнеторговый оборот региона увеличился на 11% и составил 5,3 $ млрд.
Доля экспорта выросла на 819,2 млн и составила 3,7 $млрд, что почти в 1,3 раза больше по сравнению с результатами 2017 года.
Объем несырьевого неэнергетичского экспорта в 2018 году вырос до 1,2 $млрд, но пока не догнал экспорт сырья.
Центр поддержки экспорта Тюменской области, созданный более года назад на базе Технопарка, призван помочь предпринимателям для выхода на мировой рынок.
Но пока результаты довольно скромные. В 2018 году услугами Центра поддержки экспорт воспользовались 230 местных предпринимателя. Было заключено 66 контрактов на 285 млн рублей, в том числе 8 субъектов МСП заключили экспортные контракты впервые.