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Оборот внешнего экспорта Тюменской области в 2018 году составил $3,7 млрд

30 марта 2019, 13:33
Фото: pixabay.com
Экспорт во внешнеторговом обороте Тюменской области превалирует над импортом почти в полтора раза. Всего же торговый оборот превысил 5 $млрд.
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Тюмень

По данным департамента инвестиционной политики Тюменской области, в 2018 году внешнеторговый оборот региона увеличился на 11% и составил 5,3 $ млрд.

Доля экспорта выросла на 819,2 млн и составила 3,7 $млрд, что почти в 1,3 раза больше по сравнению с результатами 2017 года.

Объем несырьевого неэнергетичского экспорта в 2018 году вырос до 1,2 $млрд, но пока не догнал экспорт сырья.

Центр поддержки экспорта Тюменской области, созданный более года назад на базе Технопарка, призван помочь предпринимателям для выхода на мировой рынок.

Но пока результаты довольно скромные. В 2018 году услугами Центра поддержки экспорт воспользовались 230 местных предпринимателя. Было заключено 66 контрактов на 285 млн рублей, в том числе 8 субъектов МСП заключили экспортные контракты впервые.

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#Новости#Внешняя торговля#Экспорт#Импорт#Торговля#Тюмень#Юрий Норицын#Экономика
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