«Россети» выделят СФО 3 млрд на цифровизацию сетей

Как отметил Сергей Меняйло, в 2016 году МРСК Сибири была в состоянии упадка, а ее работа характеризовалась отрицательной прибылью и максимальной закредитованностью. По его словам, сейчас предприятие является преуспевающей компанией с перспективными инвестиционными проектами. Достигнутые показатели работы при этом постоянно улучшаются. Меняйло подчеркнул, что Универсиада, прошедшая недавно в Красноярске, отлично продемонстрировала высокую эффективность работы сотрудников МРСК Сибири: за время проведения мероприятия не было зафиксировано ни одного отключения энергии.