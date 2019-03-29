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«Россети» выделят СФО 3 млрд на цифровизацию сетей

29 марта 2019, 18:22
Фото: rosseti.ru
Красноярский экономический форум стал площадкой для обсуждения темы развития энергетики в регионе. Внедрение цифровых технологий обсудили полпред президента в СФО Сергей Меняйло, генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский и назначенный главой МРСК Сибири Павел Акилин.

В Красноярске 2019 год ознаменован запуском сразу двух цифровых подстанций в рамках цифровизации комплекса. Одна из них - Центр управления сетями - уже запущена и считается одной из самых современных в России. Цифровая станция «Молодежная» начнет функционировать летом. Она обеспечит электроэнергией большую часть центра Красноярска, сообщают «Новые известия».

По словам Акилина, Красноярск станет первым в стране городом с двумя цифровыми подстанциями. Для реализации 14 других цифровых проектов до 2022 года СФО будет выделено около 3 миллиардов рублей, добавил он.

Ливинский отметил, что МРСК Сибири за последние два года показывает хорошие результаты работы. Прибыль филиала в 2018 году составила 0,8 миллиарда рублей, потери в сетях сократились на 8%. Перерывы в снабжении снизились более чем на 21%, а объем просроченных договоров на льготное техприсоединение - на 86%. При этом все обязательства будут исполнены до конца лета 2019 года.

По словам Ливинского, такой же высокий темп развития компания должна поддерживать и дальше. Однако у нее уже есть резерв для движения вперед.

Основная задача у «Россетей» на ближайшие пять лет - добиться автоматизации сетевого комплекса страны на 65% и увеличить долю интеллектуальных приборов учета до 50%, добавил Ливинский.

Как отметил Сергей Меняйло, в 2016 году МРСК Сибири была в состоянии упадка, а ее работа характеризовалась отрицательной прибылью и максимальной закредитованностью. По его словам, сейчас предприятие является преуспевающей компанией с перспективными инвестиционными проектами. Достигнутые показатели работы при этом постоянно улучшаются. Меняйло подчеркнул, что Универсиада, прошедшая недавно в Красноярске, отлично продемонстрировала высокую эффективность работы сотрудников МРСК Сибири: за время проведения мероприятия не было зафиксировано ни одного отключения энергии.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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