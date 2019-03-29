Отечественная технология по распознаваниюю лиц признана лучшей в мире

Технология Liveness имеет минимальный уровень погрешности при распознавании человеческих лиц – всего порядка 0,002. Эта платформа может использоваться для удаленного компьютерного распознавания лиц. Технология, в частности, будет широко востребована в банковской сфере, где большинство услуг уже перешло в онлайн. Компьютерное распознавание лиц позволит перевести в цифру и одну из последних офлайновых услуг – собственно открытие счета.