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Зимнюю универсиаду посмотрели ВКонтакте больше 11 млн человек

15 марта 2019, 08:31
Фото: ВКонтакте
ВКонтакте подвела итоги спецпроектов, посвящённых Зимней универсиаде-2019. Круглосуточные трансляции, которые были запущены соцсетью, посмотрели 11,5 миллиона пользователей.
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Тюмень

VK — первая социальная сеть, которая стала официальным партнёром международного спортивного события такого уровня и организовала собственное вещание.

Состязания Зимней универсиады круглосуточно транслировались в специальном разделе видеокаталога ВКонтакте, а за наиболее ожидаемыми событиями зрители могли следить в прямом эфире. Эксклюзивно для пользователей ВКонтакте соревнования комментировали Алексей Андронов, Андрей Журанков, Дмитрий Шнякин, Николай Круглов и комментаторы Школы спортивной журналистики Василия Уткина, а также спортсмены Алексей Соболев, Екатерина Боброва, Андрей Депутат и другие эксперты.

Трансляции соревнований дополнялись фотографиями, которые пользователи делали на Универсиаде и публиковали на своих страницах. Во время вещания периодически появлялись промокоды: зрители могли отправить их чат-боту и собрать уникальный анимированный стикерпак с талисманом турнира U-Лайкой. Также набор стикеров можно было получить за активность в официальном сообществе соревнования.

Константин Сидорков, директор по работе с партнёрами ВКонтакте:

«Мы впервые организовали собственное вещание с международного турнира — и количество просмотров показывает, что этот опыт можно признать успешным. Трансляции на привычной платформе ВКонтакте не только были удобны для пользователей, но сильнее вовлекали в событие: зрители могли обсуждать состязания, не отрываясь от прямых эфиров, легко следить за статистикой и медальным зачётом, получать тематические стикеры. В будущем мы рассчитываем на более плотные интеграции с крупными спортивными организациями и международными соревнованиями».

В курсе всех результатов Универсиады пользователей ВКонтакте держала тематическая новостная лента (vk.com/feed/krsk2019), которая была доступна на всех платформах соцсети. На протяжении турнира в ней собирались новости, фоторепортажи, интервью и аналитические статьи. В информационном блоке над новостной лентой разместился медальный зачёт.

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