Зимнюю универсиаду посмотрели ВКонтакте больше 11 млн человек

«Мы впервые организовали собственное вещание с международного турнира — и количество просмотров показывает, что этот опыт можно признать успешным. Трансляции на привычной платформе ВКонтакте не только были удобны для пользователей, но сильнее вовлекали в событие: зрители могли обсуждать состязания, не отрываясь от прямых эфиров, легко следить за статистикой и медальным зачётом, получать тематические стикеры. В будущем мы рассчитываем на более плотные интеграции с крупными спортивными организациями и международными соревнованиями».