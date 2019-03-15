Росприроднадзор выявил свалку опасного снега у озера в Тюмени

По информации ведомства, участок был передан МБУ«Тюменьгормост» департаментом земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени.
1 марта 2019 года работники Росприроднадзора взяли пробы снега на экспертизу, которая выявила в нем следы хлоридов, нефтепродуктов и свинца.
По результатам биотестирования пробе отхода присвоен IV класс опасности, что в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов РФ от 15 июня 2001 года означает нарушение экологическрй системы. Период самовосстановления составляет не менее трех лет.