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Росприроднадзор выявил свалку опасного снега у озера в Тюмени

15 марта 2019, 03:00
Фото: Карта 2GIS
Региональное управление Росприроднадзора направило уведомление о составлении протокола об административном правонарушении МБУ«Тюменьгормост». Бюджетное учреждение пользуется участком в районе озера Песьяное, где была обнаружена свалка загрязненного снега.
Сюжет
Тюмень

По информации ведомства, участок был передан МБУ«Тюменьгормост» департаментом земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени.

1 марта 2019 года работники Росприроднадзора взяли пробы снега на экспертизу, которая выявила в нем следы хлоридов, нефтепродуктов и свинца.

По результатам биотестирования пробе отхода присвоен IV класс опасности, что в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов РФ от 15 июня 2001 года означает нарушение экологическрй системы. Период самовосстановления составляет не менее трех лет.

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