Под Тюменью около Боровских карьеров столкнулись три автомобиля. Один из них в кювете

На данный момент о пострадавших в аварии официально ничего неизвестно. По словам очевидцев женщина, которая ехала в автомобиле ВАЗ 2109 «вылетела через лобовуху». Через несколько минут на место инцидента приехала скорая, которая её госпитализировала. ДТП произошло в момент обгона одной из иномарок автомобиль ВАЗ.