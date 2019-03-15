Под Тюменью около Боровских карьеров столкнулись три автомобиля. Один из них в кювете

На данный момент о пострадавших в аварии официально ничего неизвестно. По словам очевидцев женщина, которая ехала в автомобиле ВАЗ 2109 «вылетела через лобовуху». Через несколько минут на место инцидента приехала скорая, которая её госпитализировала. ДТП произошло в момент обгона одной из иномарок автомобиль ВАЗ.
По мнению горожан, авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима в условиях неблагоприятной погоды. 14 марта МЧС региона разослало уведомления о снегопаде, сильном ветре до 20 метров в секунду и понижение температуры. Стоит отметить, что вчера в областной столице было до + 3 градусов, 15 марта дневная температура опустилась до - 5 и вода на дороге превратилась в лед.