nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Массовое ДТП на ТКАД около Тюмени. Столкнулись 22 автомобиля, 7 человек пострадали

15 марта 2019, 10:41
Фото: ЧС Тюмень
На ТКАД в районе поселка Боровский 15 марта в 14:20 произошло массовое ДТП с участием 22 автомобилей. Пострадали 7 человек.
Сюжет
Тюмень

В настоящее время на месте ЧП работают 25 спасателей, 8 единиц спецтехники МЧС, 9 сотрудников ГИБДД и скорая помощь. Специалисты МЧС оказывают психологическую помощь пострадавшим. На место ЧП направлен мобильный пункт обогрева.

По информации областного ГИБДД, в районе аварии организовано реверсивное движение по одной полосе в оба направления. О причинах ЧП пока ничего не сообщается, но очевидцы предполагают, что инцидент произошел из-за ухудшения погоды.

Тюменцы сообщают, что на данный момент перед двухполосный участком в районе Боровской птицефабрики разворачивают машины, которые едут в город. Автомобилистам рекомендуют заезжать в город через улицу Республики.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Тюмени до 16 марта.

Материалы по теме
МЧС рассылает предупреждения. 15 и 16 марта сильный ветер, снегопад, и похолодание
#Новости#ДТП#МЧС#ГИБДД#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25