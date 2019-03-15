Массовое ДТП на ТКАД около Тюмени. Столкнулись 22 автомобиля, 7 человек пострадали

В настоящее время на месте ЧП работают 25 спасателей, 8 единиц спецтехники МЧС, 9 сотрудников ГИБДД и скорая помощь. Специалисты МЧС оказывают психологическую помощь пострадавшим. На место ЧП направлен мобильный пункт обогрева.
По информации областного ГИБДД, в районе аварии организовано реверсивное движение по одной полосе в оба направления. О причинах ЧП пока ничего не сообщается, но очевидцы предполагают, что инцидент произошел из-за ухудшения погоды.
Тюменцы сообщают, что на данный момент перед двухполосный участком в районе Боровской птицефабрики разворачивают машины, которые едут в город. Автомобилистам рекомендуют заезжать в город через улицу Республики.
Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Тюмени до 16 марта.