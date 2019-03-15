Чем заняться в Тюмени, если не собираешься прыгать с Моста влюбленных?

«Хватит ли тебе смелости вытащить на белый свет сокровища, спрятанные у тебя внутри?» — это один из главных вопросов книги Элизабет Гилберт «Большое волшебство». Ажизнь коротка, уникальна и прекрасна, только если есть в ней творчество. Самое важное - верить, что любовь к творчеству взаимна, оно точно так же хочет быть выражено и принесено в мир людей из мира идей. Вдохновилась идеями книги Юля Медведева, которая с радостью поделится с нами ее секретами. Подробности можно узнать во встрече.