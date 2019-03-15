Чем заняться в Тюмени, если не собираешься прыгать с Моста влюбленных?

Если наскучил однообразный и бесчувственный mashup и запилинный до «нельзя» безнравственный pop, добро пожаловать в гости к Hypnotize. Это серия вечеринок в основе которой звучит Techno и Progressive музыка в самых разнообразных ее проявлениях. Только честный и правильный sound.
Когда: 15 марта в 23:00
Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)
Вход свободный
Профилактические осмотры на предмет новообразований будут вести врач-гинеколог и врач-маммолог. Консультации и необходимое обследование проводятся бесплатно по предварительной записи. Пациенты с заболеваниями других локализаций в этот день приниматься не будут. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС.
Когда: 16 марта с 9:00 до 14:00
Где: поликлиническое отделение ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» (ул. Барнаульская, 32)
Вход свободный
Каждую субботу поэты Тюмени будут собираться в стенах городской библиотеки, читать стихи, общаться, участвовать в конкурсах и слушать мастер-классы от экспертов поэтического слова.
Когда: каждую субботу в 16:00 до 11 мая
Где: Тюменская научная библиотека им. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59)
Вход бесплатный
На лекции ты узнаешь: что стоит на столике модницы далеких времён? Самые актуальные образы и костюмы. Состав самой популярной косметики. Требует ли красота жертв? Коробочки и флаконы. Примеры, материалы. В чём хранить? Инструменты нанесения. Кисти, пуховки. Основные способы создания модной причёски. Украшения в волосы.
На лекции, посвященной моде в макияже прошлых столетий, посетители также узнают о современных тенденциях макияжа. Своими знаниями поделится гримёр и визажист Екатерина Перевалова. Записаться на мероприятие и узнать подробнее можно по телефену: 8 (3452) 68-11-11.
Когда: 16 марта в 16:00
Где: исторический парк «Россия – моя история» (ул. Орджоникидзе, 47)
Вход свободный
Если ты любишь погружаться в литературу, готов поделиться своими впечатлениями от прочитанного и вступить в беседу об этом с другими, то с огромной радостью тебя ждут на встрече уютного книжного сообщества. Подробнее тут. Грядущая встреча будет посвящена книге Р. Дэвиса «Пятый персонаж»
Когда: 16 марта в 16:00
Где: Информационно-библиотечный центр для молодежи (Червишевский тракт 15/1)
Вход свободный (с собой приветствуются всякие сладости)
Это лирическая музыкальная сказка для взрослых, наполненная песнями и искрометными шутками. Сюжет незамысловат – стоит в каком-то городе старый дом, который вот-вот должны расселить, и живут в нем прекрасные люди, которые никак не хотят расставаться друг с другом и самоотверженно отстаивают свой дом от сноса.
Когда: 16 марта в 18:00
Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)
Стоимость: 200 — 1000 рублей
Спектакль по юмористическим рассказам Аркадия Аверченко, где действуют полукарикатурные персонажи, ситуации доведены до абсурда, а финал абсолютно непредсказуем. Впрочем, все ситуации связаны с любовными сюжетами.
Когда: 16 марта в 18:00
Где: театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а)
Стоимость: 200 - 450 рублей
В программе: Гендель, Вивальди, Бетховен, Паганини, Пьяццолла, авторские сочинения К. Вецак. Весна – это время надежды и новых, неожиданно ярких красок! Последний концерт абонемента – торжество Весны и Музыки. Прозвучат сочинения разных композиторов и эпох, посвященные этому времени года в исполнении органа, скрипки и леверсной арфы.
Когда: 16 марта в 19:00
Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)
Стоимость: 400 — 500 рублей
Мировая премьера симфонической картины «Граф Суворов» Антона Танонова для контрабас-балалайки и симфонического оркестра. Совместно с Тюменским филармоническим оркестром выступит Михаил Дзюдзе – единственный в мире солирующий контрабас-балалайка.
Симфоническая картина «Суворов» — это музыкальная история, посвященная непобедимым русским воинам-витязям. «Суворов» - антивоенное произведение, притча о вечной борьбе добра и зла, бесконечной схватке порядка и хаоса – сражении, которое никогда не заканчивается.
Когда: 16 марта в 19:00
Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)
Стоимость: 300 — 600 рублей
Вечеринка открытий. Будет нестандартно, музыкально, танцевально и любопытно. В этот вечер на сцене: Спасатели Малибу, Селен, Ханукальные Миноры, после — Dj-сет, отрыв и угар. Подробнее тут.
Когда: 16 марта в 19:00
Где: Rocketa club (ул. Мурманская, 35)
Стоимость: 300 рублей
В программе вечера: танцы от шоу-балетов для разжигания страсти; конкурсы от ведущего для объединения сердец. Приглашаются все холостяки и холостячки. Подробнее тут.
Когда: 16 марта в 20:00
Где: ресторан «Максимилианс» (ул. 50 лет Октября, 8б)
Стоимость: 300 рублей
Открытие новой локации в Тюмени на месте бывшей химчистки и прачечной! Организаторы возрождают первобытный антураж подпольной электронной сцены, — он нов, понятен и доступен! В заведении царит дух концептуальной музыки, а локация пестрит индустриальной темой. Пилотный день открытия будет проходить в закрытом формате, вход строго по чек-листу. Подробности тут.
Когда: 16 марта в 23:00
Где: ул. Энергетиков 102, строение 7
Стоимость: 200 рублей
F.R.P. — не просто туса, это драйвовый движ, только качественный звук, отборный саунд, переливающийся всеми оттенками HIP-HOP индустрий.
Когда: 16 марта в 22:00
Где: КТЗ «Байконур» (ул. Максима Горького, 44/3)
Стоимость: 250 рублей
Пришла весна, а это значит, что Тюмень будет рвать танцевальный пол с пацанами turbo Dance 2000 и В88ЭЙВ под тюненые напевы поверх 808х всю ночь.
Когда: 16 марта с 23:00 и до упора
Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)
Стоимость: 150 рублей
Это теневой спектакль, и в его основе — мифы хантов, манси и коряков о Солнце, Луне и Земле. Их мировоззрение очень просто, наивно и похоже на детское, поэтому дети с легкостью воспримут эти мифы, а еще узнают об истории и быте северных народов. Сказки сопровождаются игрой на инструментах северных народов в исполнении группы «Север Га».
Когда: 17 марта в 11:00 и 18:00
Где: МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а)
Стоимость: 400 рублей
«Хватит ли тебе смелости вытащить на белый свет сокровища, спрятанные у тебя внутри?» — это один из главных вопросов книги Элизабет Гилберт «Большое волшебство». Ажизнь коротка, уникальна и прекрасна, только если есть в ней творчество. Самое важное - верить, что любовь к творчеству взаимна, оно точно так же хочет быть выражено и принесено в мир людей из мира идей. Вдохновилась идеями книги Юля Медведева, которая с радостью поделится с нами ее секретами. Подробности можно узнать во встрече.
Когда: 17 марта в 18:00
Где: мультицентр «Моя территория» (ул. Ванцетти, 1)
Вход свободный
Будут выступать комики со всей Тюмени и не только. Новые шутки и отличное настроение ждут тебя грядущим весенним выходным.
Когда: 17 марта в 20:30
Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)
Вход свободный
Единственный на сегодняшний день регулярный джазовый джэм сейшн в Тюмени 2 раза в месяц объединяет как слушателей, так и лучших профессиональных музыкантов, неровно дышащих к таким жанрам импровизационной музыки как Jazz, Funk, Fusion, Soul.
Это интереснейшее музыкальное действо, отличающееся от обычных выступлений. Музыканты, не играющие друг с другом постоянно, собираются для совместных импровизаций и экспромтов, что позволяет публике и исполнителям быть друг к другу ближе, нежели на обычных концертах.
Когда: 18 марта в 20:00
Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)
Вход за депозит 300 рублей