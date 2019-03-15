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Чем заняться в Тюмени, если не собираешься прыгать с Моста влюбленных?

15 марта 2019, 13:50
Вечеринки, проверка здоровья, книжные собрания, спектакли, лекции, концерты – варианты провести культурно выходные.
Сюжет
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1. Вечеринка «HYPNOTIZE Flashback Night»

Если наскучил однообразный и бесчувственный mashup и запилинный до «нельзя» безнравственный pop, добро пожаловать в гости к Hypnotize. Это серия вечеринок в основе которой звучит Techno и Progressive музыка в самых разнообразных ее проявлениях. Только честный и правильный sound.

Когда: 15 марта в 23:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Вход свободный

Фото: vk.com/dompechati72

2. День женского здоровья

Профилактические осмотры на предмет новообразований будут вести врач-гинеколог и врач-маммолог. Консультации и необходимое обследование проводятся бесплатно по предварительной записи. Пациенты с заболеваниями других локализаций в этот день приниматься не будут. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС.

Когда: 16 марта с 9:00 до 14:00

Где: поликлиническое отделение ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» (ул. Барнаульская, 32)

Вход свободный

Фото: pixabay.com

3. Поэтический фестиваль «Запомни поэтов Тюмени!»

Каждую субботу поэты Тюмени будут собираться в стенах городской библиотеки, читать стихи, общаться, участвовать в конкурсах и слушать мастер-классы от экспертов поэтического слова.

Когда: каждую субботу в 16:00 до 11 мая

Где: Тюменская научная библиотека им. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59)

Вход бесплатный

Фото: pixabay.com

4. Лекция «Мода в макияже. XVIII- нач. XX вв.»

На лекции ты узнаешь: что стоит на столике модницы далеких времён? Самые актуальные образы и костюмы. Состав самой популярной косметики. Требует ли красота жертв? Коробочки и флаконы. Примеры, материалы. В чём хранить? Инструменты нанесения. Кисти, пуховки. Основные способы создания модной причёски. Украшения в волосы.

На лекции, посвященной моде в макияже прошлых столетий, посетители также узнают о современных тенденциях макияжа. Своими знаниями поделится гримёр и визажист Екатерина Перевалова. Записаться на мероприятие и узнать подробнее можно по телефену: 8 (3452) 68-11-11.

Когда: 16 марта в 16:00

Где: исторический парк «Россия – моя история» (ул. Орджоникидзе, 47)

Вход свободный

Фото: vk.com/myhistory_project_tmn

5. Встреча BOOK CLUB «21»

Если ты любишь погружаться в литературу, готов поделиться своими впечатлениями от прочитанного и вступить в беседу об этом с другими, то с огромной радостью тебя ждут на встрече уютного книжного сообщества. Подробнее тут. Грядущая встреча будет посвящена книге Р. Дэвиса «Пятый персонаж»

Когда: 16 марта в 16:00

Где: Информационно-библиотечный центр для молодежи (Червишевский тракт 15/1)

Вход свободный (с собой приветствуются всякие сладости)

Фото: vk.com/event171202749

6. Спектакль «Стасик, играй!»

Это лирическая музыкальная сказка для взрослых, наполненная песнями и искрометными шутками. Сюжет незамысловат – стоит в каком-то городе старый дом, который вот-вот должны расселить, и живут в нем прекрасные люди, которые никак не хотят расставаться друг с другом и самоотверженно отстаивают свой дом от сноса.

Когда: 16 марта в 18:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200 — 1000 рублей

Фото: «Наш город»

7. Спектакль «Вино любви»

Спектакль по юмористическим рассказам Аркадия Аверченко, где действуют полукарикатурные персонажи, ситуации доведены до абсурда, а финал абсолютно непредсказуем. Впрочем, все ситуации связаны с любовными сюжетами.

Когда: 16 марта в 18:00

Где: театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 200 - 450 рублей

Фото: vk.com/theatre_angagement

8. Концерт «Весна на органной улице»

В программе: Гендель, Вивальди, Бетховен, Паганини, Пьяццолла, авторские сочинения К. Вецак. Весна – это время надежды и новых, неожиданно ярких красок! Последний концерт абонемента – торжество Весны и Музыки. Прозвучат сочинения разных композиторов и эпох, посвященные этому времени года в исполнении органа, скрипки и леверсной арфы.

Когда: 16 марта в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 400 — 500 рублей

Фото: https://vk.com/organ72

9. Концерт «ТФО и русские народные инструменты»

Мировая премьера симфонической картины «Граф Суворов» Антона Танонова для контрабас-балалайки и симфонического оркестра. Совместно с Тюменским филармоническим оркестром выступит Михаил Дзюдзе – единственный в мире солирующий контрабас-балалайка.

Симфоническая картина «Суворов» — это музыкальная история, посвященная непобедимым русским воинам-витязям. «Суворов» - антивоенное произведение, притча о вечной борьбе добра и зла, бесконечной схватке порядка и хаоса – сражении, которое никогда не заканчивается.

Когда: 16 марта в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 300 — 600 рублей

Фото: pixabay.com

10. Sunshine Rainbow Rave

Вечеринка открытий. Будет нестандартно, музыкально, танцевально и любопытно. В этот вечер на сцене: Спасатели Малибу, Селен, Ханукальные Миноры, после — Dj-сет, отрыв и угар. Подробнее тут.

Когда: 16 марта в 19:00

Где: Rocketa club (ул. Мурманская, 35)

Стоимость: 300 рублей

Фото: vk.com/rocketaclub

11. Вечер знакомств и флирта

В программе вечера: танцы от шоу-балетов для разжигания страсти; конкурсы от ведущего для объединения сердец. Приглашаются все холостяки и холостячки. Подробнее тут.

Когда: 16 марта в 20:00

Где: ресторан «Максимилианс» (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: 300 рублей

Фото: https://vk.com/maximilians_tyumen

12. Вечеринка «STIRKA»

Открытие новой локации в Тюмени на месте бывшей химчистки и прачечной! Организаторы возрождают первобытный антураж подпольной электронной сцены, — он нов, понятен и доступен! В заведении царит дух концептуальной музыки, а локация пестрит индустриальной темой. Пилотный день открытия будет проходить в закрытом формате, вход строго по чек-листу. Подробности тут.

Когда: 16 марта в 23:00

Где: ул. Энергетиков 102, строение 7

Стоимость: 200 рублей

13. Вечеринка F.R.P.

F.R.P. — не просто туса, это драйвовый движ, только качественный звук, отборный саунд, переливающийся всеми оттенками HIP-HOP индустрий.

Когда: 16 марта в 22:00

Где: КТЗ «Байконур» (ул. Максима Горького, 44/3)

Стоимость: 250 рублей

Фото: https://vk.com/freshrapparty_4

14. Вечеринка ВЭЙВ БОЙЗ

Пришла весна, а это значит, что Тюмень будет рвать танцевальный пол с пацанами turbo Dance 2000 и В88ЭЙВ под тюненые напевы поверх 808х всю ночь.

Когда: 16 марта с 23:00 и до упора

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 150 рублей

Фото: vk.com/dompechati72

15. «Северные сказки»

Это теневой спектакль, и в его основе — мифы хантов, манси и коряков о Солнце, Луне и Земле. Их мировоззрение очень просто, наивно и похоже на детское, поэтому дети с легкостью воспримут эти мифы, а еще узнают об истории и быте северных народов. Сказки сопровождаются игрой на инструментах северных народов в исполнении группы «Север Га».

Когда: 17 марта в 11:00 и 18:00

Где: МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а)

Стоимость: 400 рублей

Фото: vk.com/teatrkosmos

16. Книжный клуб для мам «Крылья»

«Хватит ли тебе смелости вытащить на белый свет сокровища, спрятанные у тебя внутри?» — это один из главных вопросов книги Элизабет Гилберт «Большое волшебство». Ажизнь коротка, уникальна и прекрасна, только если есть в ней творчество. Самое важное - верить, что любовь к творчеству взаимна, оно точно так же хочет быть выражено и принесено в мир людей из мира идей. Вдохновилась идеями книги Юля Медведева, которая с радостью поделится с нами ее секретами. Подробности можно узнать во встрече.

Когда: 17 марта в 18:00

Где: мультицентр «Моя территория» (ул. Ванцетти, 1)

Вход свободный

Фото: vk.com/event123586858

17. Открытый микрофон Stand Up

Будут выступать комики со всей Тюмени и не только. Новые шутки и отличное настроение ждут тебя грядущим весенним выходным.

Когда: 17 марта в 20:30

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Вход свободный

Фото: vk.com/dompechati72

18. Jazz Jam Session

Единственный на сегодняшний день регулярный джазовый джэм сейшн в Тюмени 2 раза в месяц объединяет как слушателей, так и лучших профессиональных музыкантов, неровно дышащих к таким жанрам импровизационной музыки как Jazz, Funk, Fusion, Soul.

Это интереснейшее музыкальное действо, отличающееся от обычных выступлений. Музыканты, не играющие друг с другом постоянно, собираются для совместных импровизаций и экспромтов, что позволяет публике и исполнителям быть друг к другу ближе, нежели на обычных концертах.

Когда: 18 марта в 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

Фото: pixabay.com
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