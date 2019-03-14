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В Тюмени дом на улице Станционной затопило из-за аварийной крыши

14 марта 2019, 06:30
Фото: pixabay.com
Тюменцы в очередной раз жалуются на потоп в жилом доме. На этот раз вода заливает стены в подъезде дома, расположенного по улице Станционной, 38б.
Сюжет
Тюмень

В управляющей компании пояснили, что дом топит уже четыре года, однако ранее здание обслуживала другая УК.

Также в управляющей компании пояснили, что ремонт крыши, это, по сути, капитальный ремонт, который стоит очень больших денег.

Здание было введено в эксплуатацию в 1994 году, в настоящее время многоэтажка не признана ветхим или аварийным домом. Что же касается капитального ремонта, то он запланирован на 2022 год.

Именно тогда будут ремонтировать крышу, заменят лифты, приведут в порядок фасад и фундамент здания, реконструируют внутридомовые системы водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения.

Летом текущего года управляющая компания планирует перекрыть особо сильные подтеки профнастилом или полимерными покрытиями.

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#Новости#Тюменская область#Потоп#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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