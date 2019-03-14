В Тюмени дом на улице Станционной затопило из-за аварийной крыши

В управляющей компании пояснили, что дом топит уже четыре года, однако ранее здание обслуживала другая УК.
Также в управляющей компании пояснили, что ремонт крыши, это, по сути, капитальный ремонт, который стоит очень больших денег.
Здание было введено в эксплуатацию в 1994 году, в настоящее время многоэтажка не признана ветхим или аварийным домом. Что же касается капитального ремонта, то он запланирован на 2022 год.
Именно тогда будут ремонтировать крышу, заменят лифты, приведут в порядок фасад и фундамент здания, реконструируют внутридомовые системы водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения.
Летом текущего года управляющая компания планирует перекрыть особо сильные подтеки профнастилом или полимерными покрытиями.