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Тюменцы могут пожаловаться в мэрию на опасные сосульки

14 марта 2019, 05:30
Фото: pixabay.com
Мэрия города Тюмени начала принимать жалобы от горожан на опасные сосульки и снежные глыбы, свисающие с крыш.
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Тюмень

Сообщить от опасности можно через портал «Тюмень – наш дом». Ответ о решенной проблеме придет в течение восьми рабочих дней.

В администрации города Тюмени напоминают, что очищать крыши домов от льда и снега обязаны организации, осуществляющие управление и эксплуатацию жилищного фонда. Все необходимые работы должны проводится в светлое время суток, с применением мер предосторожности.

Территория, куда планируется сбрасывать лед и снег, должна быть огорожена во избежания несчастных случаев с пешеходами. Также должны быть применены другие меры предосторожности, чтобы не повредить провода, фонари, автомобили.

Физических лиц за несоблюдение требований правил благоустройства могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. рублей, должностных лиц - до 50 тыс. рублей, юридических лиц - до 200 тыс. рублей.

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