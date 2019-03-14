Тюменцы могут пожаловаться в мэрию на опасные сосульки

Сообщить от опасности можно через портал «Тюмень – наш дом». Ответ о решенной проблеме придет в течение восьми рабочих дней.
В администрации города Тюмени напоминают, что очищать крыши домов от льда и снега обязаны организации, осуществляющие управление и эксплуатацию жилищного фонда. Все необходимые работы должны проводится в светлое время суток, с применением мер предосторожности.
Территория, куда планируется сбрасывать лед и снег, должна быть огорожена во избежания несчастных случаев с пешеходами. Также должны быть применены другие меры предосторожности, чтобы не повредить провода, фонари, автомобили.
Физических лиц за несоблюдение требований правил благоустройства могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. рублей, должностных лиц - до 50 тыс. рублей, юридических лиц - до 200 тыс. рублей.