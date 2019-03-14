Тюменская компания «Этажи» прокомментировала слухи о массовых сокращениях

«В тюменском офисе в настоящее время проходит процесс реструктуризации в связи с разграничением функций и отделением тюменского филиала от центрального офиса, который займется непосредственно управлением сетью, - прокомментировал директор тюменского филиала компании «Этажи» Павел Карнаухов. – Такая необходимость возникла из за роста и развития бизнеса - на сегодня успешно запущено более 80 представительств компании в России и за рубежом».