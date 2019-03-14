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Тюменская компания «Этажи» прокомментировала слухи о массовых сокращениях

14 марта 2019, 11:44
Фото: Фото со страницы в Facebook
Глава компании Этажи Ильдар Хусаинов
В одном из тюменских телеграм-каналов появилась информация о том, что крупная региональная риелторская компания «Этажи» планирует сократить в 2019 году до 30% штата.
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Тюмень

«Инсайд (не знаю, насколько свежий): в агентстве недвижимости «Этажи» в 2019 году намерены сократить 30% штата. Уже не набирают новый персонал. Причины - беда с налогообложением, оптимизация. Собственно, эти процессы во многом и погубили «Тюмикс», утверждает мой источник», - написал сегодня канал «Обратная сторона Тюмени».

Однако в самой компании не подтвердили информацию о грядущих увольнениях.

«В тюменском офисе в настоящее время проходит процесс реструктуризации в связи с разграничением функций и отделением тюменского филиала от центрального офиса, который займется непосредственно управлением сетью, - прокомментировал директор тюменского филиала компании «Этажи» Павел Карнаухов. – Такая необходимость возникла из за роста и развития бизнеса - на сегодня успешно запущено более 80 представительств компании в России и за рубежом».

Риелтор утверждает, что в планах на 2019 год заложено увеличение штата сотрудников по сети в среднем до 15%.

Напомним, в декабре ряд местных застройщиков объединились и открыли «Галерею застройщиков Тюмени», где клиент напрямую может общаться с девелоперами. Это могло сказаться на работе агентств по продаже недвижимости, в том числе и на «Этажах», которые развивают сеть на федеральном уровне.

По результатам опроса, проведенного редакцией «Нашего города», спрос на вакансию менеджера по продаже недвижимости в агентствах находится на прежнем уровне. А вот в ряде строительных компаний появились подобные запросы.

«Да, были обращения за последний месяц, мы заметили прирост в количестве, – рассказала Татьяна Лапина, директор по персоналу строительной компании «ТИС». – У нас есть успешный опыт сотрудничества с агентами недвижимости, поэтому хорошие резюме мы откладываем себе в резерв, но на сегодняшний день вакансий у нас свободных нет».

26 февраля управляющий комитет «Этажи» принял решение о закрытии двух имиджевых проектов: порталов Tumix и «Все метры». Как писал в своем Facebook Ильдар Хусаинов, компания решила сосредоточиться на «действительно потенциальных направлениях».

В частности, это проект «Этажи Консалтинг» с застройщиком «СтарСтрой» - девелопером «Создатели». Ильдар Хусаинов заявляет на личной странице, что «Этажи Консалтинг» является франшизой, отданной маркетологу Илье Пискулину. К слову, последний на своей странице в Facebook заявляет, что «Создатели» уже приступили к первому проекту – «Дом на Мельникайте».

Однако удивителен факт – компаний «Этажи Консалтинг» и «Создатели» в Тюмени на сегодняшний день (14.03.19), по данным из открытых источников, не существует. Также у застройщика «СтарСтрой» нет дочерних предприятий. Более того – на странице проекта «Дома на Мельникайте» указаны данные застройщика «СтарСтрой».

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