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Рыба таяла, таяла, таяла, и никто ей не мог помешать

14 марта 2019, 05:51
Фото: "Наш город"
Стихийная торговля на улицах Тюмени живее всех живых. Ни запреты, ни санкции, ничто пока не может ее победить. В живучести нелегальной торговли, прогулявшись вдоль улицы Республики, в очередной раз убедился журналист «Нашего города».
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Тюмень

На улице плюсовая температура, вокруг лужи и грязь. К продавцам подходят покупатели, спрашивают свежая ли рыбка. Им отвечают – только что поймали. Налетайте – покупайте.

Традиционное место – угол Холодильной и Республики. Там всегда стоят продавцы. Можно купить многое, начиная от продуктов, до одежды и оптики.

Начинаешь снимать вблизи – торговцы врассыпную. Не снимайте, нас и так штрафуют. Допустим, штрафуют, но каждый день там опять вырастают торговые ряды из всевозможных ящиков, коробок и прочих прилавков.

Грязные коробки в лужах, антисанитария и сомнительного качества продукты. Насколько это безопасно для здоровья? И люди покупающие «свежайшую» рыбу на стихийных рынках, в основном те, кто вынужден экономить на продуктах: пенсионеры и малоимущие.

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#Новости#Стихийный рынок#Рыба#Тюменская область#Тюмень#Эксклюзив#Вадим Квасюк#Общество
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