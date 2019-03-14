Рыба таяла, таяла, таяла, и никто ей не мог помешать

Грязные коробки в лужах, антисанитария и сомнительного качества продукты. Насколько это безопасно для здоровья? И люди покупающие «свежайшую» рыбу на стихийных рынках, в основном те, кто вынужден экономить на продуктах: пенсионеры и малоимущие.