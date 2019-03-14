Рыба таяла, таяла, таяла, и никто ей не мог помешать

На улице плюсовая температура, вокруг лужи и грязь. К продавцам подходят покупатели, спрашивают свежая ли рыбка. Им отвечают – только что поймали. Налетайте – покупайте.
Традиционное место – угол Холодильной и Республики. Там всегда стоят продавцы. Можно купить многое, начиная от продуктов, до одежды и оптики.
Начинаешь снимать вблизи – торговцы врассыпную. Не снимайте, нас и так штрафуют. Допустим, штрафуют, но каждый день там опять вырастают торговые ряды из всевозможных ящиков, коробок и прочих прилавков.
Грязные коробки в лужах, антисанитария и сомнительного качества продукты. Насколько это безопасно для здоровья? И люди покупающие «свежайшую» рыбу на стихийных рынках, в основном те, кто вынужден экономить на продуктах: пенсионеры и малоимущие.