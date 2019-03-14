Регоператор установил весы на тобольском полигоне

Комплекс позволяет вести точный учет всех ввозимых отходов и должен ускорить работу полигона. Вскоре его планируют дооснастить системой радиационного контроля.
В конце февраля компания провела конкурс на поставку весов для еще 14 населенных пунктов в регионе. Они будут установлены в Заводоуковске, в Голышманово, Вагае, Бердюжье, Викулово, Казанском, Сладково, Б. Сорокино, Увате, Першино, Демьянском, Упорово, Юргинском и поселке Новикова (Исетский район).
Оборудование позволяет регистрировать весь транспорт, въезжающий и выезжающий на территорию полигона через контрольно-пропускной пункт, а также поможет вести точный учет объема ввозимых отходов и ускорит работу полигона. В ближайшем будущем комплекс будет дооснащен системой радиационного контроля.
«Весы предназначены для статического взвешивания груженого и порожнего автотранспорта, - пояснил гендиректор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин. – Они состоят из основания, въездного и выездного пандусов, грузоприемного устройства. Оборудование отечественного производства по итогам запроса котировок поставило ООО «Кубаньвессервис».
Их принцип работы основан на преобразовании силы тяжести груза в аналоговый электрический сигнал. Результаты взвешивания индуцируются на цифровом табло, терминал осуществляет питание датчиков и управление весами.
Напомним, полигоны ТКО были переданы ООО «ТЭО» на основании концессионного соглашения с правительством региона. Компания взяла на обслуживание объекты в Тюмени, Тобольске и Ишиме.
В 2018 году весовой комплекс появился на Тюменском полигоне, уточнили в пресс-службе регоператора. С 1 января 2019 года начал работу комплекс по взвешиванию ТКО в Ишиме, с 1 марта – в Тобольске.
Ежедневно через весовые комплексы проходит более 800 тонн отходов, из них основная масса – 670 тонн – попадает на тюменский мусоросортировочный завод, более 73 тонн – на Тобольский полигон, около 57 тонн – на Ишимский.
«С завершением строительства заводов в Тобольске и Ишиме мы планируем увеличить емкость полигонов, - поделился планами Фрумкин, - тем самым, продлить срок их службы. На заводах будут отбираться полезные фракции, которые в виде вторичного сырья мы реализуем через открытые конкурсные процедуры. Весь доход от продажи подлежит учету при формировании тарифа на обращение с ТКО в следующем периоде».