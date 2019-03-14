Регоператор установил весы на тобольском полигоне

«С завершением строительства заводов в Тобольске и Ишиме мы планируем увеличить емкость полигонов, - поделился планами Фрумкин, - тем самым, продлить срок их службы. На заводах будут отбираться полезные фракции, которые в виде вторичного сырья мы реализуем через открытые конкурсные процедуры. Весь доход от продажи подлежит учету при формировании тарифа на обращение с ТКО в следующем периоде».