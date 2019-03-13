Врачи бесплатно обследуют тюменок на день женского здоровья

Отмечается, что в 2018 году у 6 тыс. жителей региона выявили признаки новообразований. При этом в 20% случаев диагностируется наивысшая стадия развития заболевания. Специалисты напоминают, что новообразования могут расти внутри организма без ярко выраженных симптомов. Обследование раз в год является гарантией своевременного выявления проблемы.