Врачи бесплатно обследуют тюменок на день женского здоровья

Отмечается, что злокачественные опухоли молочных желез и репродуктивных органов составляют до 20% онкологических заболеваний в регионе. К группе риска относятся женщины от 40 лет.
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Отмечается, что в 2018 году у 6 тыс. жителей региона выявили признаки новообразований. При этом в 20% случаев диагностируется наивысшая стадия развития заболевания. Специалисты напоминают, что новообразования могут расти внутри организма без ярко выраженных симптомов. Обследование раз в год является гарантией своевременного выявления проблемы.