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Врачи бесплатно обследуют тюменок на день женского здоровья

13 марта 2019, 10:03
Фото: pixabay.com
День женского здоровья пройдёт в Тюмени 16 марта в МСЧ «Медицинский город». Врачи бесплатно осмотрят всех желающих на предмет новообразований.
Сюжет
Тюмень

Отмечается, что злокачественные опухоли молочных желез и репродуктивных органов составляют до 20% онкологических заболеваний в регионе. К группе риска относятся женщины от 40 лет.

Записаться на прием можно по телефону 52-03-03, прием будет проходить с 09:00 до 14:00. С собой необходимо принести паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Отмечается, что в 2018 году у 6 тыс. жителей региона выявили признаки новообразований. При этом в 20% случаев диагностируется наивысшая стадия развития заболевания. Специалисты напоминают, что новообразования могут расти внутри организма без ярко выраженных симптомов. Обследование раз в год является гарантией своевременного выявления проблемы.

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#Новости#Мсч Нефтяник#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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