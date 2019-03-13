В Тюменской области пенсионера убило лавиной с крыши офиса нотариуса

ЧП произошло в поселке Боровский. Туда днем 11 марта приехал 83-летний житель села Богандинское к нотариусу. Офис уполномоченного находился на первом этаже шестиэтажного жилого дома по адресу ул/ Островского, 34.
Когда селянин подошел к крыльцу офиса, на него с крыши жилого дома упала снежная ледяная лавина. Нотариус вызвала полицейских и врачей. Пенсионеру оказали первую медпомощь и экстренно доставили в больницу, однако спасти его не удалось: он скончался в этот же день от полученных травм.
Многоквартирный дом находится на обслуживании у ТСЖ «Сибиряк».
После проверки прокуратура примет меры. Расследование уголовного дела взял под свой личный контроль прокурор Тюменского района Дмитрий Попов.