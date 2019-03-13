В Тюменской области пенсионера убило лавиной с крыши офиса нотариуса

Когда селянин подошел к крыльцу офиса, на него с крыши жилого дома упала снежная ледяная лавина. Нотариус вызвала полицейских и врачей. Пенсионеру оказали первую медпомощь и экстренно доставили в больницу, однако спасти его не удалось: он скончался в этот же день от полученных травм.