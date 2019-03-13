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В Тюменской области пенсионера убило лавиной с крыши офиса нотариуса

13 марта 2019, 09:11
Фото: pixabay.com
В Тюменской области селянин погиб от схода снега с крыши, когда направлялся к нотариусу. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе областного надзорного ведомства, следователи возбудили уголовное дело по факту смерти по неосторожности (часть 2 статьи 109 УК РФ), а прокуратура проводит проверку.
Сюжет
Тюмень

ЧП произошло в поселке Боровский. Туда днем 11 марта приехал 83-летний житель села Богандинское к нотариусу. Офис уполномоченного находился на первом этаже шестиэтажного жилого дома по адресу ул/ Островского, 34.

Когда селянин подошел к крыльцу офиса, на него с крыши жилого дома упала снежная ледяная лавина. Нотариус вызвала полицейских и врачей. Пенсионеру оказали первую медпомощь и экстренно доставили в больницу, однако спасти его не удалось: он скончался в этот же день от полученных травм.

Многоквартирный дом находится на обслуживании у ТСЖ «Сибиряк».

После проверки прокуратура примет меры. Расследование уголовного дела взял под свой личный контроль прокурор Тюменского района Дмитрий Попов.

#Новости#Тюменская область#Смерть#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
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