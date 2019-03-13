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В Тюменской области освятили трассу и повесили на знаках кресты

13 марта 2019, 05:00
Фото: Администрация Тюменского района
На федеральную трассу Тюмень – Ишим – Омск вышли священники, они освятили участок дороги на 27-м километре, который считается аварийным.
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Тюмень

По словам заместителя начальника ОГИБДД МО МВД «Тюменский» Валерия Боуша, подобные акции с привлечением духовенства на аварийно-опасных участках дороги проводятся в регионе постоянно.

Он также рассказал, что всего за два месяца на этом месте произошло два ДТП, в одном из которых погиб человек. Настоятель Никольского храма поселка Боровский Евгений Пуртов в свою очередь заявил, что на каждый перекресток не находишься, и водителям нужно быть аккуратнее на дорогах.

Для освещения дороги сотрудники ГИБДД частично ее перекрыли, после чего священнослужители окропили ее святой водой, а также остановившиеся автомобили, на одном из дорожных знаков повесили крестик. Помимо этого были прочитаны молитвы о сохранении здоровья и жизни участников дорожного движения.

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#Новости#Аварийность#Трасса Тюмень - Омск#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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