В Тюменской области освятили трассу и повесили на знаках кресты

По словам заместителя начальника ОГИБДД МО МВД «Тюменский» Валерия Боуша, подобные акции с привлечением духовенства на аварийно-опасных участках дороги проводятся в регионе постоянно.
Он также рассказал, что всего за два месяца на этом месте произошло два ДТП, в одном из которых погиб человек. Настоятель Никольского храма поселка Боровский Евгений Пуртов в свою очередь заявил, что на каждый перекресток не находишься, и водителям нужно быть аккуратнее на дорогах.
Для освещения дороги сотрудники ГИБДД частично ее перекрыли, после чего священнослужители окропили ее святой водой, а также остановившиеся автомобили, на одном из дорожных знаков повесили крестик. Помимо этого были прочитаны молитвы о сохранении здоровья и жизни участников дорожного движения.