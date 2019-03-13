В Тюменской области освятили трассу и повесили на знаках кресты

Он также рассказал, что всего за два месяца на этом месте произошло два ДТП, в одном из которых погиб человек. Настоятель Никольского храма поселка Боровский Евгений Пуртов в свою очередь заявил, что на каждый перекресток не находишься, и водителям нужно быть аккуратнее на дорогах.