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В Тюмени 14 марта ожидаются ливни, видимость снизится до 800 метров

13 марта 2019, 08:00
Фото: pixabay.com
В четверг, 14 марта, по прогнозам метеорологов, в Тюмени весь день будут ливни, к вечеру видимость снизится до 800 метров.

Синоптики обещают 14 марта температуру от -1 до +1 градуса. В районе пяти утра пойдет небольшой снег, который усилится к восьми часам утра.

В 11 часов дня в Тюмени будет нулевая температура, ожидаются осадки в виде снега с дождем. Ближе к 14 часам в областной столице потеплеет до +1 градуса, снег сменится ливнем.

В 17 часов тюменцев ожидают пасмурная погода и дождь, который продлится до ночи. Скорость ветра 14 марта не превысит восьми метров в секунду.

Видимость, которая в начале дня будет составлять 26 километров, к 23 часам снизится до 800 метров.

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