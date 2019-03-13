В Тюмени 14 марта ожидаются ливни, видимость снизится до 800 метров

Синоптики обещают 14 марта температуру от -1 до +1 градуса. В районе пяти утра пойдет небольшой снег, который усилится к восьми часам утра.
В 11 часов дня в Тюмени будет нулевая температура, ожидаются осадки в виде снега с дождем. Ближе к 14 часам в областной столице потеплеет до +1 градуса, снег сменится ливнем.
В 17 часов тюменцев ожидают пасмурная погода и дождь, который продлится до ночи. Скорость ветра 14 марта не превысит восьми метров в секунду.
Видимость, которая в начале дня будет составлять 26 километров, к 23 часам снизится до 800 метров.