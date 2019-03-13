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В Ишимском районе появится передвижной ФАП за 13,5 млн рублей

13 марта 2019, 08:17
Фото: Госзакупки
Областная больница №4 в Ишиме проводит электронный аукцион на поставку передвижного лечебно-диагностического комплекса. На новый ФАП с колесами потратят 13,5 млн рублей.

Согласно техническому заданию, ФАП должен быть поставлен на базе полноприводного трехосного автомобиля КамАЗ. В составе ФАПа лаборатория, осмотровый и диагностический кабинеты.

Пункт должен быть оснащен гинекологическим креслом, кольпоскопом, тонометром внутриглазного давления, автоматическим наружным дефибриллятором, телекардиографом, портативной цветной цифровой ультразвуковой диагностической системой и другими медицинскими инструментами.

Поставить ФАП должны в течении 100 дней с момента подписания договора.

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