В Ишимском районе появится передвижной ФАП за 13,5 млн рублей

Согласно техническому заданию, ФАП должен быть поставлен на базе полноприводного трехосного автомобиля КамАЗ. В составе ФАПа лаборатория, осмотровый и диагностический кабинеты.
Пункт должен быть оснащен гинекологическим креслом, кольпоскопом, тонометром внутриглазного давления, автоматическим наружным дефибриллятором, телекардиографом, портативной цветной цифровой ультразвуковой диагностической системой и другими медицинскими инструментами.
Поставить ФАП должны в течении 100 дней с момента подписания договора.