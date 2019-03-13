Utair решила не использовать Boeing 737, пока не выяснит, что привело к катастрофам

По информации портала «СИА-Пресс», планы по покупке 30 Boeing 737 MАХ были озвучены Utair весной прошлого года. В пресс-службе компании сообщили, что пока что в парке нет ни одного Boeing 737 MАХ.
«Utair ждет результатов расследования и не планирует получать Boeing 737 MАХ, пока не получит стопроцентную гарантию его безопасности от производителя», - заявили в Utair.
Первые два воздушных судна должны были поступить в компанию в апреле 2019-го. «Ведомости» называли сделку крупнейшим разовым заказом российской авиакомпании на такие самолеты. По подсчетам издания, Boeing 737 MAX могли обойтись Utair в $1,76 млрд. Лизинговые контракты были одобрены наблюдательным советом авиакомпании.
13 марта Bloomberg сообщил о том, что ряд авиакомпаний мира может отказаться от покупки самолетов Boeing 737 MAX в пользу моделей Airbus. При этом «Уральские авиалинии» планируют завершить сделку по покупке 14 Boeing 737 Max 8.
Ранее эксплуатацию лайнеров приостановила S7 — единственная российская авиакомпания, в парке которой есть Boeing 737 MАХ.
Генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельниченко отметил, что самому производителю стоило бы приостановить производство и полеты этого типа самолетов.
Первая авиакатастрофа Boeing 737 MAX 8 произошла в конце октября 2018 года. Самолет авиакомпании Lion Air упал в Яванское море, погибли 189 человек. 10 марта разбился лайнер Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби. Вторая трагедия унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.