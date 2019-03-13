Тюменский регоператор рассказал, когда начнется транспортирование ТКО в районах

«Обращаем внимание, что отходы, образующиеся от ухода за зелеными насаждениями, строительный мусор, а также отходы животноводства (биологические отходы, навоз, шкуры КРС и т.п.) не относятся к ТКО и не входят в зону деятельности регионального оператора. Размещать их в мусоросборниках, предназначенных для складирования ТКО – запрещено. Вопрос вывоза таких отходов решается собственником, либо управляющей организацией на договорной основе с компаниями, имеющими соответствующую лицензию», - подчеркнули в пресс-службе компании.