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Тюменский регоператор рассказал, когда начнется транспортирование ТКО в районах

13 марта 2019, 06:12
Фото: Пресс-служба ООО «ТЭО»
Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Тюменской области ООО «ТЭО» в мае 2019 года приступит к транспортировке ТКО на всей территории Ишимского, Сладковского и Сорокинского районов. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе компании.
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Тюмень

«ТЭО» уже вывозит мусор на территории Казанского муниципального района и планирует охватить все населенные пункты, где раньше не было сбора ТКО или он был организован частично.

Охват частного сектора позволил «ТЭО» увеличить число точек вывоза мусора в Заводоуковском, Ярковском и Абатском районах. Сбоев и нарушений по срокам при установке контейнеров в Заводоуковском районе не было, отмечают в компании, благодаря взаимодействию с администрацией.

Регоператор скорректировал графики вывоза мусора в Боровском, Винзилинском и Викуловском районах. Сделали это для удобства жителей и юридических лиц. Мониторинг заполняемости контейнеров отходами сейчас ведется в Исетском и Богандинском районах. После него будут определены оптимальные маршруты и графики вывоза ТКО.

Основные проблемы при вывозе отходов в районных населенных пунктах – бездорожье и труднодоступность, особенно при неблагоприятных погодных условиях, пояснили в «ТЭО». Во время недавнего снегопада подъезды к контейнерным площадкам были ограничены из-за нерасчищенных дорог. В селе Шорохово Исетского района спецтехника несколько часов не могла выехать из кювета, что привело к нарушению графика.

Снежные валы у контейнерных площадок затрудняют доступ не только для техники, но и для населения. Регоператор обратился к администрациям муниципальных районов и управ городских округов с просьбой расчистить дороги и прилегающие к контейнерным площадкам территории.

«Обращаем внимание, что отходы, образующиеся от ухода за зелеными насаждениями, строительный мусор, а также отходы животноводства (биологические отходы, навоз, шкуры КРС и т.п.) не относятся к ТКО и не входят в зону деятельности регионального оператора. Размещать их в мусоросборниках, предназначенных для складирования ТКО – запрещено. Вопрос вывоза таких отходов решается собственником, либо управляющей организацией на договорной основе с компаниями, имеющими соответствующую лицензию», - подчеркнули в пресс-службе компании.

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