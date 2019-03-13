nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тренер из Тюмени, который обманом завладел домом австралийки, получил условный срок

13 марта 2019, 06:30
Фото: pixabay.com
В Тюмени состоялся суд в отношении местного тренера, который путем обмана стал владельцем дома австралийской биатлонистки, расположенного в областной столице.
Сюжет
Тюмень

Из материалов уголовного дела следует, что в 2011 году родители спортсменки купили в Тюменском районе земельный участок и незавершенный строительством дом. Недвижимость оформили на иностранку и тренера, имеющего помимо российского гражданства австралийское.

В 2014 году тренер, зная что иностранка плохо знает русский язык, под предлогом газификации дома убедил ее оформить доверенность на его друга. Однако спортсменке на подпись были предоставлены два документа.

Один из них был на газификацию дома, второй на продажу ее доли. Год спустя тренер стал единоличным собственником недвижимости. Иностранке был причинен ущерб в размере более 1,6 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело, которое позднее рассмотрел суд по существу. Суд назначил тренеру за преступление условный срок, а также штраф в 100 тыс. рублей в доход российского государства.

Материалы по теме
За воровство муляжа телефона тюменцу грозит реальный срок
#Новости#Тюменская область#Мошенничество#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25