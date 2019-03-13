Тренер из Тюмени, который обманом завладел домом австралийки, получил условный срок

Из материалов уголовного дела следует, что в 2011 году родители спортсменки купили в Тюменском районе земельный участок и незавершенный строительством дом. Недвижимость оформили на иностранку и тренера, имеющего помимо российского гражданства австралийское.
В 2014 году тренер, зная что иностранка плохо знает русский язык, под предлогом газификации дома убедил ее оформить доверенность на его друга. Однако спортсменке на подпись были предоставлены два документа.
Один из них был на газификацию дома, второй на продажу ее доли. Год спустя тренер стал единоличным собственником недвижимости. Иностранке был причинен ущерб в размере более 1,6 млн рублей.
Было возбуждено уголовное дело, которое позднее рассмотрел суд по существу. Суд назначил тренеру за преступление условный срок, а также штраф в 100 тыс. рублей в доход российского государства.