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Старый сайт тюменской ЛДПР предлагает пользователям девушек по вызову

13 марта 2019, 09:44
Фото: лдпр-мытищи.рф
Перейдя по ссылке, размещенной на странице тюменского отделения ЛДПР «ВКонтакте» - ldpr72.ru - пользователи попадают на страницу, где размещена реклама девушек с пониженной социальной ответственностью.
Сюжет
Тюмень

«Наш город» был озадачен таким поворотом событий и провел расследование. Оказалось, что это старый сайт тюменской ЛДПР предлагает пользователям развлечься. «Недорогие, телефон проституток Пскова. Я готова помочь расслабиться. Элегантные девушки Пскова. Ксения», - выскакивает надпись перед озадаченным читателем вместо рекламы ЛДПР.

Сайт тюменского отделения ЛДПР - ldpr72.ru – на котором раньше публиковалась вся информация о деятельности партии в регионе, теперь переехал на новый адрес tumen.ldpr.ru. При этом в группе тюменского отделения ЛДПР «ВКонтакте» до сих пор указан старый адрес странички в интернете.

По данным сервиса Web Archive, на котором хранятся архивные версии страниц в интернете, сайт действительно раньше принадлежал либерал-демократам. На снимке страницы 2013 года говорится о конкурсе песен на призы партии в Тюмени. Иллюстрирует эту новость портрет лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Депутат Тюменской областной Думы от ЛДПР Глеб Трубин был очень удивлен и озадачен такой ситуацией.

«Из Пскова даже? У нас сайт открывается по новой ссылке: tumen.ldpr.ru. Ладно, сейчас посмотрим. […] Поверьте, ни интересов, ни бизнеса, никаких у нас ни в Пскове, ни в Новосибирске нет. Тем более в такой очень специфической отрасли», - прокомментировал ситуацию Глеб Трубин.

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