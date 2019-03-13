Старый сайт тюменской ЛДПР предлагает пользователям девушек по вызову

«Из Пскова даже? У нас сайт открывается по новой ссылке: tumen.ldpr.ru. Ладно, сейчас посмотрим. […] Поверьте, ни интересов, ни бизнеса, никаких у нас ни в Пскове, ни в Новосибирске нет. Тем более в такой очень специфической отрасли», - прокомментировал ситуацию Глеб Трубин.