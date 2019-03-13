Сбербанк провел для воспитанников детдомов Тюмени лекцию скрипача Михаила Казиника

«Это огромная радость, что есть люди, которые помогают такому невероятному, важному делу, как общение с детьми, лишенными тех светлых моментов, когда у тебя есть семья – мама, папа, дедушка, бабушка, - поделился Михаил Казиник. – Если дети, оставшиеся без родителей, вовремя не получат доброты, они будут обижены на весь мир, потому что им в нем не повезло. Предотвратить это можно только такими встречами, таким теплом. Важно, что Сбербанк выполняет не менее важную функцию, чем финансы – меценатскую, функцию носителя культуры», – подытожил музыкант.