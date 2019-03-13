Сбербанк провел для воспитанников детдомов Тюмени лекцию скрипача Михаила Казиника

Концерт Михаила Казиника был построен на сочетании историй об известных композиторах, общении с детской аудиторией и исполнении классических музыкальных произведений, в частности Моцарта и Вивальди.
Культуролог рассказал историю о маленьком Моцарте, который испачкал кляксами нотные листы своего отца, но оказалось, что это была написанная им музыка.
Казиник приглашал на сцену детей, ребята помогали ему играть на рояле и подпевали. На глазах зрителей рождались уникальные импровизации. После концерта ребята поделились своими впечатлениями.
«Мне очень понравился концерт, я раньше ни разу не была на таких мероприятиях. Я услышала прекрасную музыку Вивальди и Моцарта, хотя раньше их не слышала. Мне очень понравилось, как музыканты играли на скрипке, и когда я вышла на сцену и пела вместе с Михаилом Семеновичем, рассказывала о себе. После этого выступления мне бы хотелось заняться музыкой, играть на каком-нибудь инструменте», - выразила свой восторг Ксения Гудзовская.
По словам заместителя председателя Западно-Сибирского банка – управляющего Тюменским отделением Сбербанка Владислава Шиленко, этот проект помогает детям открыть для себя мир классической музыки, искусства, раскрыть свои таланты.
«Сбербанк не только оказывает финансовые услуги, но и поддерживает важные социальные проекты. Тюмень присоединилась к весеннему циклу лекций Михаила Казиника «Я обнимаю вас музыкой». Маэстро продемонстрировал, как через любовь к музыке можно изменить детское сознание, как она влияет на отношение детей к искусству, формирование личности ребенка. Ребята получили эмоциональный заряд, поняли, что в мире существуют прекрасные вещи, что музыкой нужно заниматься и уделять ей свое время», - поделился своим отношением к проекту Владислав Шиленко.
В свою очередь Михаил Казиник рассказал о пользе и важности таких культурных мероприятий для детей, он уверен, что именно внимание и доброта так нужны сиротам.
«Это огромная радость, что есть люди, которые помогают такому невероятному, важному делу, как общение с детьми, лишенными тех светлых моментов, когда у тебя есть семья – мама, папа, дедушка, бабушка, - поделился Михаил Казиник. – Если дети, оставшиеся без родителей, вовремя не получат доброты, они будут обижены на весь мир, потому что им в нем не повезло. Предотвратить это можно только такими встречами, таким теплом. Важно, что Сбербанк выполняет не менее важную функцию, чем финансы – меценатскую, функцию носителя культуры», – подытожил музыкант.
Аналогичные музыкальные лекции уже прошли в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Калининграде. Лекции Михаила Казиника уже посетили более 1200 детей из городских и областных детских домов.