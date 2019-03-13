«Россети»: в Красноярске современный центр управления электросетями

На время универсиады электроснабжением Красноярска занимались более 1,5 тысяч специалистов компаний “Россети” и около 170 единиц единиц техники, рассказали «Новые известия».
Кроме того, для обеспечения запасного питания разместили 3 источника бесперебойного электроснабжения на наиболее приоритетных объектах и 60 дизельных генераторов.
О высоком уровне энергетического снабжения зимней Универсиады сообщил и замминистра энергетики России Андрей Черезов. Большой заслугой стабильного электроснабжения мероприятий он назвал профессионализм и опыт энергетиков компании “Россети”.
Реконструкция объектов электросетевого комплекса производилась с активным применением современных цифровых технологий и новейшего оборудования. Это дает возможность в онлайн-режиме иметь информацию о работе систем электросетей и о возможных попытках несанкционированного проникновения в работу энергообъекта. С помощью использования таких технологий стало возможно создание в Красноярске центра управления электросетями, который является одним из лучших в РФ.
Такие результаты являются свидетельством больших трудов, которые проделали работники группы компаний “Россети”, отметил ее глава Павел Ливинский. Однако не только стабильное снабжение электричеством зимней Универсиады было целью этой работы. Она позволила обеспечить Красноярск современным и стабильным электросетевым комплексом, который станет базой для его долгосрочного развития.
“Россети” планируют до конца нынешнего года реконструировать подстанцию “Молодежная” и провести её цифровизацию. Еще один масштабный проект будет реализован в 2020 году. Тогда “Россети” запустят в Красноярской области Емельяновский РЭС, который станет одним из первых цифровых районов электросетей.