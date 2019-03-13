«Россети»: в Красноярске современный центр управления электросетями

Реконструкция объектов электросетевого комплекса производилась с активным применением современных цифровых технологий и новейшего оборудования. Это дает возможность в онлайн-режиме иметь информацию о работе систем электросетей и о возможных попытках несанкционированного проникновения в работу энергообъекта. С помощью использования таких технологий стало возможно создание в Красноярске центра управления электросетями, который является одним из лучших в РФ.