На Урале ухудшится погода. Водителям рекомендуют не совершать дальних поездок

«Дорожными службами будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда. Однако, рекомендуем водителям не рисковать своей жизнью и здоровьем и по возможности воздержаться от дальних поездок. Если все же выезд необходим, просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям», – говорится в сообщении.