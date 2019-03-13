На Урале ухудшится погода. Водителям рекомендуют не совершать дальних поездок

Так, на юге региона ожидаются сильные осадки: мокрый снег, его отложение и налипание, дождь, метель. Скорость ветра будет достигать 16-21 м/c.
Практически аналогичные условия прогнозирует гидрометцентр и в Югре.
Завтра в Свердловской, Челябинской, Курганской областях ожидаются осадки в виде мокрого снега и ветер до 15 м/с.
«Дорожными службами будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда. Однако, рекомендуем водителям не рисковать своей жизнью и здоровьем и по возможности воздержаться от дальних поездок. Если все же выезд необходим, просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям», – говорится в сообщении.