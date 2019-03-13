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На Урале ухудшится погода. Водителям рекомендуют не совершать дальних поездок

13 марта 2019, 08:13
Фото: «Наш город»
На Урале в ближайшие два дня ожидаются неблагоприятные погодные условия. Как сообщили «Нашему городу» в «Уралуправтодоре», погода ухудшится и в Тюменской области.
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Тюмень

Так, на юге региона ожидаются сильные осадки: мокрый снег, его отложение и налипание, дождь, метель. Скорость ветра будет достигать 16-21 м/c.

Практически аналогичные условия прогнозирует гидрометцентр и в Югре.

Завтра в Свердловской, Челябинской, Курганской областях ожидаются осадки в виде мокрого снега и ветер до 15 м/с.

«Дорожными службами будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда. Однако, рекомендуем водителям не рисковать своей жизнью и здоровьем и по возможности воздержаться от дальних поездок. Если все же выезд необходим, просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям», – говорится в сообщении.

#Новости#Тюменская область#Погода#Тюмень#Югра#Радик Енчу#Общество
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