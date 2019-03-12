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Водитель фуры скончался около Тюмени. Реанимация длилась около часа

12 марта 2019, 10:37
Фото: youtube
Около Тюмени на улице Московский тракт скончался дальнобойщик. По информации очевидцев ему стало плохо.
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Тюмень

Фура мужчины съехала с обочины автотрассы недалеко от поста ДПС. В пресс-службе регионального департамента здравоохранения рассказали, что около 11:45 поступил вызов. Медики прибыли через 13 минут, но спасти пострадавшего не удалось. Врачи констатировали остановку сердца. Сообщается, что реанимация дальнобойщика продолжалась около часа.

На место происшествие прибыли спасатели МЧС и полиция. Специалисты устанавливают все детали случившегося.

В начале марта на трассе Екатеринбург – Тюмень столкнулись сразу 5 грузовиков. В ДТП никто не пострадал, но дорога была заблокирована в обе стороны на несколько часов. Причиной инцидента стали снегопад и сильный ветер, скорость которого достигала 16 метров в секунду.

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#Новости#Грузовик#ДТП#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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