Водитель фуры скончался около Тюмени. Реанимация длилась около часа

Фура мужчины съехала с обочины автотрассы недалеко от поста ДПС. В пресс-службе регионального департамента здравоохранения рассказали, что около 11:45 поступил вызов. Медики прибыли через 13 минут, но спасти пострадавшего не удалось. Врачи констатировали остановку сердца. Сообщается, что реанимация дальнобойщика продолжалась около часа.
На место происшествие прибыли спасатели МЧС и полиция. Специалисты устанавливают все детали случившегося.
В начале марта на трассе Екатеринбург – Тюмень столкнулись сразу 5 грузовиков. В ДТП никто не пострадал, но дорога была заблокирована в обе стороны на несколько часов. Причиной инцидента стали снегопад и сильный ветер, скорость которого достигала 16 метров в секунду.