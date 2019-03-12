Водитель фуры скончался около Тюмени. Реанимация длилась около часа

В начале марта на трассе Екатеринбург – Тюмень столкнулись сразу 5 грузовиков. В ДТП никто не пострадал, но дорога была заблокирована в обе стороны на несколько часов. Причиной инцидента стали снегопад и сильный ветер, скорость которого достигала 16 метров в секунду.