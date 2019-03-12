Тюменцы стали на 40% реже нарушать ПДД и начали активнее оплачивать штрафы

Судя по отчету Госавтоинспекции региона, камеры фотовидеофиксации дорожных нарушений теперь реже фиксируют нарушителей, которые выезжают за стоп-линию, проезжают перекрестки под запрещающий сигнал светофора.
Впрочем, тех, кто дважды за год проехал перекресток на красный свет, стало больше в полтора раза. Самым распространенным нарушением в Тюменской области остается превышение скорости.
Кроме того, тюменские водители стали активнее оплачивать выписанные штрафы, порядка 80% из них оплачиваются в установленный законом срок.