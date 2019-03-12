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Тюменцы стали на 40% реже нарушать ПДД и начали активнее оплачивать штрафы

12 марта 2019, 09:00
Фото: pixabay.com
Жители Тюменской области стали реже нарушать правила дорожного движения, снижение этого показателя составило 40%.
Сюжет
Тюмень

Судя по отчету Госавтоинспекции региона, камеры фотовидеофиксации дорожных нарушений теперь реже фиксируют нарушителей, которые выезжают за стоп-линию, проезжают перекрестки под запрещающий сигнал светофора.

Впрочем, тех, кто дважды за год проехал перекресток на красный свет, стало больше в полтора раза. Самым распространенным нарушением в Тюменской области остается превышение скорости.

Кроме того, тюменские водители стали активнее оплачивать выписанные штрафы, порядка 80% из них оплачиваются в установленный законом срок.

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#Новости#Нарушения ПДД#Статистика#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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