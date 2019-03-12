Тюменец оплатил компенсацию сбитой девочке только после угроз приставов

Тюменец не признал вину на суде, заявив, что пострадавшая сама выбежала на проезжую часть перед его машиной, из-за чего он не смог избежать наезда. Суд с ним не согласился, признал его виновным в аварии и постановил оплатить пострадавшей 100 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.