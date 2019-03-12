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Тюменец оплатил компенсацию сбитой девочке только после угроз приставов

12 марта 2019, 06:00
Фото: pixabay.com
Судебные приставы пригрозили тюменцу арестом его машины, если он не оплатит моральный вред девочке, которую сбил.
Сюжет
Тюмень

Ранее автомобилиста признали виновным в ДТП, в результате которого пострадала девочка. Врачи диагностировали ей перелом правой бедренной кости.

Тюменец не признал вину на суде, заявив, что пострадавшая сама выбежала на проезжую часть перед его машиной, из-за чего он не смог избежать наезда. Суд с ним не согласился, признал его виновным в аварии и постановил оплатить пострадавшей 100 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

Автолюбитель не спешил оплачивать задолженность, в следствии чего на его транспортное средство судебными приставами был наложен запрет. Также ему объяснили, что в дальнейшем его машину могут арестовать и продать с аукциона.

Сразу после этого тюменец оплатил долг. В настоящее время исполнительное производство закончено.

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#Новости#Судебные приставы#Наезд на пешехода#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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