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Тюменец одолжил у пенсионерки крупную сумму денег и скрылся

12 марта 2019, 08:30
Фото: pixabay.com
В полицию города Тюмени обратилась местная жительница с заявлением о том, что в отношении нее совершено мошенничество. Было начато расследование.
Сюжет
Тюмень

Стражам правопорядка удалось установить, что к потерпевшей обратился знакомый, который попросил одолжить ему около 300 тыс. рублей под проценты. Пенсионерка передала ему денежные средства, после чего злоумышленник перестал выходить на связь.

Женщина пыталась решить вопрос с возвратом средств самостоятельно, однако, когда попытки так и не возымели успеха, обратилась с заявлением в полицию. Вскоре следователи задержали 64-летнего тюменца по подозрению в мошенничестве.

Как пояснил мужчина, на деньги знакомой он купил земельный участок. Тем не менее, средства у него были, он пообещал вернуть их пенсионерке в полном объеме. Несмотря на это в полиции в отношении тюменца возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ближайшие шесть лет он может провести в тюрьме.

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