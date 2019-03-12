Тюменец одолжил у пенсионерки крупную сумму денег и скрылся

Стражам правопорядка удалось установить, что к потерпевшей обратился знакомый, который попросил одолжить ему около 300 тыс. рублей под проценты. Пенсионерка передала ему денежные средства, после чего злоумышленник перестал выходить на связь.
Женщина пыталась решить вопрос с возвратом средств самостоятельно, однако, когда попытки так и не возымели успеха, обратилась с заявлением в полицию. Вскоре следователи задержали 64-летнего тюменца по подозрению в мошенничестве.
Как пояснил мужчина, на деньги знакомой он купил земельный участок. Тем не менее, средства у него были, он пообещал вернуть их пенсионерке в полном объеме. Несмотря на это в полиции в отношении тюменца возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ближайшие шесть лет он может провести в тюрьме.