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Цена бензина АИ-92 в России 42 рубля, в Казахстане – 28 рублей за литр

12 марта 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
Экономисты зафиксировали падение цен на бензин в РФ. По информации «Новой газеты» стоимость АИ-92 и АИ-95 снизилась на 2 копейки.

Стоимость топлива марок АИ-92 в среднем по стране составляет 41,9 рублей за литр. АИ-95 продают по 45 рублей.

Между тем, Александр Новак заявил, что в 2019 году общий рост цен на горючее не превысит уровня планируемой инфляции в 4,3%.

Пользователи сети сравнили стоимость бензина на автомобильной заправке Газпромнефти в Казахстане (Павлодар). Отмечается, что топливо марки АИ-92 стоит в около 28 рублей за 1 литр. Цена АИ-95 составляет около 30,90 рублей.

С ноября 2018 года ФАС вынесло предупреждение Газпромнефти из-за введенных сборов для корпораций на своих АЗС и отмены скидок на горючее. Специалисты отмечают, что многие компании изменили условия использования топливных карт для юридических лиц.

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#Новости#Цены на бензин#Россия#Александр Мязин#Экономика
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