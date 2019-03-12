Цена бензина АИ-92 в России 42 рубля, в Казахстане – 28 рублей за литр

Стоимость топлива марок АИ-92 в среднем по стране составляет 41,9 рублей за литр. АИ-95 продают по 45 рублей.
Между тем, Александр Новак заявил, что в 2019 году общий рост цен на горючее не превысит уровня планируемой инфляции в 4,3%.
Пользователи сети сравнили стоимость бензина на автомобильной заправке Газпромнефти в Казахстане (Павлодар). Отмечается, что топливо марки АИ-92 стоит в около 28 рублей за 1 литр. Цена АИ-95 составляет около 30,90 рублей.
С ноября 2018 года ФАС вынесло предупреждение Газпромнефти из-за введенных сборов для корпораций на своих АЗС и отмены скидок на горючее. Специалисты отмечают, что многие компании изменили условия использования топливных карт для юридических лиц.