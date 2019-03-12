Сразу четыре машины столкнулись на Лесобазе в Тюмени. Виновник мог быть пьян

По предварительным данным, «паровозик» организовал 31-летний водитель паркетного внедорожника SsangYong. Он не выдержал дистанцию и столкнулся с Toyota, которая въехала в Ford и Lada.
Сообщается, что в массовом ДТП пострадали два человека – 7-летняя девочка и пожилая женщина, у них медики диагностировали ушибы колена и кисти. По данным ГИБДД региона, они ехали в автомобиле Toyota.
Виновник столкновения отказался проходить процедуру освидетельствования на состояние опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что мужчина ранее лишался ВУ из-за пьянства за рулем в 2015 году. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.