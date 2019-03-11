За появление подростка на крыше в Тюмени наказали его мать и УК

Прокуратура Калининского округа в Тюмени направила директору ООО «Управляющая компания по содержанию жилищного фонда» требование не допускать впредь появление детей на крыше дома по ул. Чаплина. Также УК просят выяснить, кто виновен в том, что выход на крышу был открыт для посторонних.

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