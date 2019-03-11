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За появление подростка на крыше в Тюмени наказали его мать и УК

11 марта 2019, 10:14
Фото: Новости Волгограда
Прокуратура Калининского округа в Тюмени направила директору ООО «Управляющая компания по содержанию жилищного фонда» требование не допускать впредь появление детей на крыше дома по ул. Чаплина. Также УК просят выяснить, кто виновен в том, что выход на крышу был открыт для посторонних.
Сюжет
Тюмень

Основанием для этого стал пост от 3 марта в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Установлено, что 13-летний мальчик находился на крыше многоэтажки по ул. Николая Чаплина, 126.

По действующему законодательству вход на чердачное помещение и на крышу разрешается только работникам организаций, обслуживающих жилье.

Параллельно проверку провела и тюменская полиция. Она составила в отношении матери подростка административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Ей могут выписать или предупреждение, или штраф в размере от 100 до 500 рублей.

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#Новости#Прокуратура#Крыша дома#Подростки#Родители#Тюмень#Павел Захаров#Происшествия
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