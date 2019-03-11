За появление подростка на крыше в Тюмени наказали его мать и УК

Основанием для этого стал пост от 3 марта в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Установлено, что 13-летний мальчик находился на крыше многоэтажки по ул. Николая Чаплина, 126.
По действующему законодательству вход на чердачное помещение и на крышу разрешается только работникам организаций, обслуживающих жилье.
Параллельно проверку провела и тюменская полиция. Она составила в отношении матери подростка административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Ей могут выписать или предупреждение, или штраф в размере от 100 до 500 рублей.