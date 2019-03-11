В Тюменской области девочка-инвалид несколько дней провела в квартире без еды и воды

Благодоря сотрудникам МЧС беспомощную девочку удалось спасти. Спасатели передали девочку в больницу Заводоуковска. На данный момент она находится АСУСОН ТО «Щучинский психоневрологический интернат».
Следственные органы возбудили против мамы ребенка уголовное дело. Было отмечено, что она злоупотребляла спиртным и неоднократно бросала ребенка одну и избивала.
Заводоуковский районный суд после выявления всех обстоятельств дела назначил женщине четыре года два месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Медики отмечают, что до 30% отравлений алкоголем в Тюменской области приходятся на женщин и детей. Больше половины диагностируемых являются безработными.