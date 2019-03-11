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В Тюменской области девочка-инвалид несколько дней провела в квартире без еды и воды

11 марта 2019, 12:20
Фото: pixabay.com
Мать маленького ребенка получила 4 года тюрьмы, после того как оставила девочку-инвалида на несколько дней без присмотра. Отмечается, что все это время она пробыла без воды и еды.
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Дети

Благодоря сотрудникам МЧС беспомощную девочку удалось спасти. Спасатели передали девочку в больницу Заводоуковска. На данный момент она находится АСУСОН ТО «Щучинский психоневрологический интернат».

Следственные органы возбудили против мамы ребенка уголовное дело. Было отмечено, что она злоупотребляла спиртным и неоднократно бросала ребенка одну и избивала.

Заводоуковский районный суд после выявления всех обстоятельств дела назначил женщине четыре года два месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Медики отмечают, что до 30% отравлений алкоголем в Тюменской области приходятся на женщин и детей. Больше половины диагностируемых являются безработными.

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#Новости#Тюменская область#Дети#Александр Мязин#Происшествия
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