Русскую мать-одиночку оставили в тюрьме Кувейта до решения суда

Как информируют «Новые известия», текущее заседание сильно отличалось от предыдущих, которые были проведены с большим количеством нарушений. 10 марта Лазарева присутствовала в зале суда без наручников, в то время как большинство заключенных проводят это время за ограждением.
Марии был предоставлен переводчик с арабского на английский язык, правда, его услуги были платными. При допросе свидетелей применялся кросс-опрос, а на прошлых заседаниях допрос был ограничен вопросами стороны обвинения.
В суде присутствовал российский консул Евгений Аржанцев. До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 марта обсуждал судьбу Лазаревой с главой Кувейта. Причем дело предпринимательницы заинтересовало не только руководителя ведомства, но и президента РФ Владимира Путина, о чем сообщил пресс-секретарь последнего.
Однако даже эти положительные изменения пока не смогли повлиять на судьбу Лазаревой. Ей придется остаться в кувейтской тюрьме, в далеких от комфорта условиях пребывания.
По словам наблюдателей, заседание шло очень долго - примерно четыре часа. Все свидетельские показания были трактованы в пользу обвинения, а главный свидетель вообще отвечал под диктовку судьи. Вопросы, вскрывающие фальсификацию документов обвинителей, задать правозащитникам не дали. Судья Анвар Аланзи (Anwar Alanzi) заявил о том, что Марию сегодня не выпустит, еще до начала заседания.
Общественность осталась недовольна итогом заседания. Заместитель генерального секретаря общества по правам человека в Кувейте Атьяб Алшати (Atyab Alshatti) призвал снять с Лазаревой ложные обвинения и освободить ее. Американские правозащитники в лице сына 41-го президента США Нила Буша также выступают на стороне россиянки. У ее сына также имеется гражданство США.
Дело Лазаревой уже попало в СМИ и вызвало настоящий резонанс в обществе. Так, юрист, экс-заместитель помощника генерального прокурора Министерства юстиции США и главного юрисконсульта специального Комитета Сената по разведке Виктория Тоэнсинг в колонке издания The Daily Caller призвала главу Соединенных Штатов Дональда Трампа ввести санкции против Кувейта. А в Newsmax сравнили дело Лазаревой с убийством журналиста в посольстве Саудовской Аравии в Турции и потребовали от Трампа усилить правозащитную деятельность
Однако России может грозить потеря репутации, ведь пока не удалось договориться о судьбе россиянки даже с главой Кувейта. Тем не менее, дело Марии Лазаревой может стать объединяющим для России, США и Европы в вопросах диалога со странами Персидского залива.