Русскую мать-одиночку оставили в тюрьме Кувейта до решения суда

По словам наблюдателей, заседание шло очень долго - примерно четыре часа. Все свидетельские показания были трактованы в пользу обвинения, а главный свидетель вообще отвечал под диктовку судьи. Вопросы, вскрывающие фальсификацию документов обвинителей, задать правозащитникам не дали. Судья Анвар Аланзи (Anwar Alanzi) заявил о том, что Марию сегодня не выпустит, еще до начала заседания.