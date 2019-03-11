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Пожилая тюменка отбивалась от собаки и её хозяина перцовым газом в Затюменском парке

11 марта 2019, 10:32
Фото: pixabay.com
В Затюменском парке областной столицы утром 9 марта собака напала на пожилую женщину. По словам очевидцев, владелец животного спокойно наблюдал в этот момент за питомцем.

Отмечается, что с собакой гулял отец с дочкой. Животное было большого размера рыжего цвета без поводка и намордника. Им на встречу шла женщина, но увидев собаку отошла в сторону. Далее животное загнало ее в сугробы. Пострадавшая попросила убрать собаку, на что получила ответ: «А то что?». В результате ей пришлось воспользоваться газовым баллончиком.

Хозяин собаки набросился на женщину, но тоже получил газ в лицо.

Тюменцы отмечают, что подобный инцидент не является единичным. «Это не первый случай. Там вообще хозяева гуляют без поводка и намордника. Мы семьей не успели приехать туда, тут же собака на дочку набросились», -отметил один из подписчиков городского паблика.

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#Новости#Собаки#Инцидент#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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