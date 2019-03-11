Пожилая тюменка отбивалась от собаки и её хозяина перцовым газом в Затюменском парке

Отмечается, что с собакой гулял отец с дочкой. Животное было большого размера рыжего цвета без поводка и намордника. Им на встречу шла женщина, но увидев собаку отошла в сторону. Далее животное загнало ее в сугробы. Пострадавшая попросила убрать собаку, на что получила ответ: «А то что?». В результате ей пришлось воспользоваться газовым баллончиком.