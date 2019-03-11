Пользователи Одноклассников отправили друг другу полмиллиарда подарков за праздники

Международный женский день с большим отрывом стал рекордным среди праздников 2019 года по числу отправленных подарков: в день всех влюбленных по России было отправлено 88 миллионов подарков, 23 февраля – 78 миллионов, в день начала масленичной недели – 123 миллиона, а в праздники 7 и 8 марта – 504 миллиона.