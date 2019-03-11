Пользователи Одноклассников отправили друг другу полмиллиарда подарков за праздники

Аудиторию ОК отличает высокая вовлеченность в контент и искренняя коммуникация с ближним кругом людей. Пользователи активно общаются в социальной сети с близкими друзьями и родственниками, а уникальные технологии и сервисы ОК позволяют открыто делиться эмоциями десятком различных способов.
Виртуальные подарки – один из самых популярных способов делиться эмоциями в ОК. В 2018 году во время национальных праздников число пользователей, которые отправляли подарки своим близким, достигало 75% от всей аудитории социальной сети.
Международный женский день с большим отрывом стал рекордным среди праздников 2019 года по числу отправленных подарков: в день всех влюбленных по России было отправлено 88 миллионов подарков, 23 февраля – 78 миллионов, в день начала масленичной недели – 123 миллиона, а в праздники 7 и 8 марта – 504 миллиона.
Самый популярный подарок, букет фиолетовых шафранов с надписью 8 марта, был отправлен примерно 23 миллиона раз. Чаще всего пользователи дарят подарки сестрам или коллегам: по 13 процентов из всего числа подарков отнеслись к таким связям в профиле на 23 февраля. А на 8 марта 20 процентов подарков дарили друг другу коллеги.
ОК — соцсеть для общения с близкими, потому в праздники пользователи традиционно активно общались с помощью голосовых и видеозвонков. В праздничные дни 7 и 8 марта количество звонков превышало 2,4 миллиона в сутки.
Топ-10 городов по числу отправленных подарков в ОК 7 и 8 марта
|
Город
|
Количество отправленных подарков
|
Москва
|
2 282 000
|
Краснодар
|
1 038 000
|
Новосибирск
|
916 000
|
Екатеринбург
|
840 000
|
Самара
|
676 000
|
Санкт-Петербург
|
529 000
|
Ростов
|
504 000
|
Нижний Новгород
|
463 000
|
Челябинск
|
371 000
|
Воронеж
|
320 000