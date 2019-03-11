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Пользователи Одноклассников отправили друг другу полмиллиарда подарков за праздники

11 марта 2019, 12:59
Фото: Одноклассники
Пользователи социальной сети Одноклассники 7 и 8 марта отправили друг другу рекордные полмиллиарда подарков. Так, подарки получили 27 млн женщин, зарегистрированных в ОК, то есть каждая третья жительница России.
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Тюмень

Аудиторию ОК отличает высокая вовлеченность в контент и искренняя коммуникация с ближним кругом людей. Пользователи активно общаются в социальной сети с близкими друзьями и родственниками, а уникальные технологии и сервисы ОК позволяют открыто делиться эмоциями десятком различных способов.

Виртуальные подарки – один из самых популярных способов делиться эмоциями в ОК. В 2018 году во время национальных праздников число пользователей, которые отправляли подарки своим близким, достигало 75% от всей аудитории социальной сети.

Международный женский день с большим отрывом стал рекордным среди праздников 2019 года по числу отправленных подарков: в день всех влюбленных по России было отправлено 88 миллионов подарков, 23 февраля – 78 миллионов, в день начала масленичной недели – 123 миллиона, а в праздники 7 и 8 марта – 504 миллиона.

Самый популярный подарок, букет фиолетовых шафранов с надписью 8 марта, был отправлен примерно 23 миллиона раз. Чаще всего пользователи дарят подарки сестрам или коллегам: по 13 процентов из всего числа подарков отнеслись к таким связям в профиле на 23 февраля. А на 8 марта 20 процентов подарков дарили друг другу коллеги.

ОК — соцсеть для общения с близкими, потому в праздники пользователи традиционно активно общались с помощью голосовых и видеозвонков. В праздничные дни 7 и 8 марта количество звонков превышало 2,4 миллиона в сутки.

Топ-10 городов по числу отправленных подарков в ОК 7 и 8 марта

Город

Количество отправленных подарков

Москва

2 282 000

Краснодар

1 038 000

Новосибирск

916 000

Екатеринбург

840 000

Самара

676 000

Санкт-Петербург

529 000

Ростов

504 000

Нижний Новгород

463 000

Челябинск

371 000

Воронеж

320 000
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