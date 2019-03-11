На трассе Ялуторовск – Тюмень образовалась пробка в 19 километров

По словам тех, кто попал в пробку, затор продолжался порядка двух часов. Некоторые объезжали проблемный участок по обочине, другие - по встречной полосе.
Причиной затора стала плохая дорога в районе железнодорожного переезда в поселке Богандинском. Тюменцы заявляют, что на этом участке асфальт весь в рытвинах и ямах. Из-за этого автомобилисты вынуждены снижать скорость до 1-3 километров в час, чтобы не повредить свои машины, когда будут проезжать проблемный участок.
За состояние федеральной трассы отвечает Уралуправтодор, эта же компания обслуживает дорогу. Однако железнодорожный переезд содержать в порядке обязаны Российские железные дороги.