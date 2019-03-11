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На трассе Ялуторовск – Тюмень образовалась пробка в 19 километров

11 марта 2019, 07:00
Фото: pixabay.com
В районе поселка Богандинского на трассе Ялуторовск – Тюмень автомобилисты, которые возвращались с «Сибирской Масленицы», встали в пробку длиной 19 километров.
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Тюмень

По словам тех, кто попал в пробку, затор продолжался порядка двух часов. Некоторые объезжали проблемный участок по обочине, другие - по встречной полосе.

Причиной затора стала плохая дорога в районе железнодорожного переезда в поселке Богандинском. Тюменцы заявляют, что на этом участке асфальт весь в рытвинах и ямах. Из-за этого автомобилисты вынуждены снижать скорость до 1-3 километров в час, чтобы не повредить свои машины, когда будут проезжать проблемный участок.

За состояние федеральной трассы отвечает Уралуправтодор, эта же компания обслуживает дорогу. Однако железнодорожный переезд содержать в порядке обязаны Российские железные дороги.

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