Лжеработодатель снял с карты жительницы Ишима 5 тыс. рублей

О факте кражи денег сообщила сама потерпевшая, она пояснила, что в интернете нашла объявление о вакансии. Женщина связалась с тем, кто называл себя работодателем.
Для оформления на работу, по словам мошенника, женщина должна была назвать реквизиты карты, причем не только ее номер, но и цифры с ее обратной стороны. Потерпевшая, не заметив подвоха, сообщила злоумышленнику конфиденциальные данные. Вскоре с ее карты пропали 5 тыс. рублей.
По факту нарушения закона возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В полиции напоминают, что личные данные, цифры с обратной стороны карты, пароли и коды из СМС сообщений спрашивают только мошенники. Подобные конфиденциальные данные не запросят у вас даже работники банка. Будьте бдительны и не доверяйте малознакомым людям.