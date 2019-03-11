Лжеработодатель снял с карты жительницы Ишима 5 тыс. рублей

Для оформления на работу, по словам мошенника, женщина должна была назвать реквизиты карты, причем не только ее номер, но и цифры с ее обратной стороны. Потерпевшая, не заметив подвоха, сообщила злоумышленнику конфиденциальные данные. Вскоре с ее карты пропали 5 тыс. рублей.