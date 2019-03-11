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Лжеработодатель снял с карты жительницы Ишима 5 тыс. рублей

11 марта 2019, 05:30
Фото: pixabay.com
Жительница Ишима лишилась 5 тыс. рублей при попытке устроится на работу. Потерпевшей 62 года.
Сюжет
Тюмень

О факте кражи денег сообщила сама потерпевшая, она пояснила, что в интернете нашла объявление о вакансии. Женщина связалась с тем, кто называл себя работодателем.

Для оформления на работу, по словам мошенника, женщина должна была назвать реквизиты карты, причем не только ее номер, но и цифры с ее обратной стороны. Потерпевшая, не заметив подвоха, сообщила злоумышленнику конфиденциальные данные. Вскоре с ее карты пропали 5 тыс. рублей.

По факту нарушения закона возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В полиции напоминают, что личные данные, цифры с обратной стороны карты, пароли и коды из СМС сообщений спрашивают только мошенники. Подобные конфиденциальные данные не запросят у вас даже работники банка. Будьте бдительны и не доверяйте малознакомым людям.

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#Новости#Ишим#Тюменская область#Мошенничество#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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