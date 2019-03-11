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Лайнер Boeing-767 летевший из Сургута в Таиланд срочно приземлился в Красноярске

11 марта 2019, 13:28
Фото: pixabay.com
Boeing-767 авиакомпании «Икар», летевший из Сургута в Таиланд совершил экстренную посадку в Красноярске. Сообщается, что в ходе полета экипаж зарегистрировал технические неполадки.

Отмечается, что Boeing приземлился утром в 05:20. По предварительным данным, авиалайнер совершил экстренную посадку из-за неисправности гидросистемы. До Красноярска самолет летел на одном генераторе.

Посадка прошла в штатном режиме. Всех пассажиров забрал резервный борт. На борту лайнера находилось 294 пассажиров. Пострадавших нет. В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР по данному факту проводится проверка.

В России примерно каждые 1-2 недели происходят инциденты связанные с авиалайнерами. 28 февраля Boeing-737 сел в Уфе из-за отказа левого двигателя. В этот момент на борту находилось 123 пассажира.

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#Новости#Самолет#Аварийная посадка#Сургут#Александр Мязин#Происшествия
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