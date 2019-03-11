Глава ФАС возмутился переплатами россиян за услуги ЖКХ более чем в два раза

По его данным 3/4 российских регионов переплачивают за коммуналку. В частности расценки за оплату воды могут отличаться в 54 раза, в зависимости от территории. Между тем Игорь Артемьев отметил, что ФАС «трудно дотянуться» до УК, ТСЖ, энергетических корпораций и водоканалов. По мнению главы ведомства, бороться с высокими тарифами необходимо властям на местах.