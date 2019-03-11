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Глава ФАС возмутился переплатами россиян за услуги ЖКХ более чем в два раза

11 марта 2019, 11:35
Фото: pixabay.com
Россияне оплачивают коммунальные услуги с переплатой в два и более раз. По мнению главы ФАС, все разговоры о недоплатах – это «чушь собачья».

В эфире одной из программ на федеральном канале Игорь Артемьев высказался по поводу формирования тарифов на оплату коммунальных услуг в России. Он отметил, что граждане давно «переплачивают больше 100% себестоимости». Более того, Артемьев заявил о несостоятельности мнений о недоплатах «этим коммунальным монстрам».

По его данным 3/4 российских регионов переплачивают за коммуналку. В частности расценки за оплату воды могут отличаться в 54 раза, в зависимости от территории. Между тем Игорь Артемьев отметил, что ФАС «трудно дотянуться» до УК, ТСЖ, энергетических корпораций и водоканалов. По мнению главы ведомства, бороться с высокими тарифами необходимо властям на местах.

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#Новости#ЖКХ#Оплата услуг#Александр Мязин#Политика
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