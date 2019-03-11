Добрый знак: директор департамента культуры впервые появилась на издательском совете

На книгоиздание в Тюменской области в этом году выделено немногим более 500 тыс. рублей. За эти деньги можно выпустить всего две или три книги. По словам председателя совета по книгоизданию Сергея Козлова, бюджет может увеличиться за счет спонсоров и меценатов. В основном деньги на книги дают депутаты Тюменской облдумы

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