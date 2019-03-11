Добрый знак: директор департамента культуры впервые появилась на издательском совете

Впервые на заседание совета по книгоизданию при правительстве Тюменской области пришла директор департамента культуры Елена Майер.
По словам председателя совета Сергея Козлова, до этого на заседания руководители областной структуры, отвечающей за развитие культуры, не приходили. Козлов расценил приход Майер как хороший знак, теперь книги будут выходить «с учетом культурных приоритетов и потребностей тюменцев».
Сам писатель Сергей Козлов избран председателем на второй срок. По его словам, из 36 заявок от тюменских авторов, большинство патриотической направленности, а также тексты православных иерархов. Совету предложили издать биографию ишимского сказочника Петра Ершова и труды святителя Иоанна Тобольского.
Членов совета заинтересовали и такие книги, как «Бессмертный полк: рота тюменских журналистов», воспоминания об участии в войне в Афганистане, избранные труды Игнатия (Римского-Корсакова), митрополита Тобольского и Сибирского, а также исследование «Путешествие в сказку П. Ершова. Чудо-книжка «Конек-Горбунок».
В этом году было подано много заявок на издание фотоальбомов. Например, издаться за государственные деньги появилось желание у тюменского фотохудожника Андрея Черепанова, он подготовил два своих альбома. Осчастливить тюменского читателя решил и целый ряд государственных организаций. В частности, свои книги хотят издать к собственным юбилеям эндокринологическая служба и прокуратура.