nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Добрый знак: директор департамента культуры впервые появилась на издательском совете

11 марта 2019, 09:24
Фото: "Наш город"
На книгоиздание в Тюменской области в этом году выделено немногим более 500 тыс. рублей. За эти деньги можно выпустить всего две или три книги. По словам председателя совета по книгоизданию Сергея Козлова, бюджет может увеличиться за счет спонсоров и меценатов. В основном деньги на книги дают депутаты Тюменской облдумы
Сюжет
Тюмень

Впервые на заседание совета по книгоизданию при правительстве Тюменской области пришла директор департамента культуры Елена Майер.

По словам председателя совета Сергея Козлова, до этого на заседания руководители областной структуры, отвечающей за развитие культуры, не приходили. Козлов расценил приход Майер как хороший знак, теперь книги будут выходить «с учетом культурных приоритетов и потребностей тюменцев».

Сам писатель Сергей Козлов избран председателем на второй срок. По его словам, из 36 заявок от тюменских авторов, большинство патриотической направленности, а также тексты православных иерархов. Совету предложили издать биографию ишимского сказочника Петра Ершова и труды святителя Иоанна Тобольского.

Членов совета заинтересовали и такие книги, как «Бессмертный полк: рота тюменских журналистов», воспоминания об участии в войне в Афганистане, избранные труды Игнатия (Римского-Корсакова), митрополита Тобольского и Сибирского, а также исследование «Путешествие в сказку П. Ершова. Чудо-книжка «Конек-Горбунок».

В этом году было подано много заявок на издание фотоальбомов. Например, издаться за государственные деньги появилось желание у тюменского фотохудожника Андрея Черепанова, он подготовил два своих альбома. Осчастливить тюменского читателя решил и целый ряд государственных организаций. В частности, свои книги хотят издать к собственным юбилеям эндокринологическая служба и прокуратура.

Материалы по теме
Владимир Богомяков: гораздо приятнее, когда люди сами живут и управляют своей жизньюСколько стоят страницы тюменских випов в «Википедии», и почему их нужно удалить
#Новости#Мирослав Бакулин#Православные#Православие#Религия#Тюменская область#Военно-патриотическое воспитание#Издательство#Патриотизм#Книги#Тюмень#Эксклюзив#Вадим Квасюк#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25