Для получения ипотеки россиянам нужно зарабатывать в среднем 71 тыс. рублей в месяц

Отмечается, что в 2018 году данный показатель был равен 64 тыс. рублей. По версии НБКИ, это индикатор доступности ипотечного кредитования для населения. При этом уровень платежей за ипотеку не должен превышать 30% от среднемесячного дохода.
Сумма 71 тыс. рублей в месяц является средним показателем для России. В Москве заёмщикам желательно зарабатывать - 139 тыс., Московской области - 103, Санкт-Петербурге - 87. Наименьшие значения отмечены на Алтае, в Кирове, Курганской области – около 51 тыс. рублей в месяц.
По мнению главы НБКИ Александра Викулина, условия для получения ипотеки за последнее время улучшились. Средний размер подобных кредитов растет в РФ ежегодно.