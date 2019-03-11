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Для получения ипотеки россиянам нужно зарабатывать в среднем 71 тыс. рублей в месяц

11 марта 2019, 11:53
Фото: pixabay.com
Аналитики рассчитали равновесный доход россиянина для «комфортного» обслуживания ипотеки. В марте 2019 году эта сумма составила 71 тыс. рублей.

Отмечается, что в 2018 году данный показатель был равен 64 тыс. рублей. По версии НБКИ, это индикатор доступности ипотечного кредитования для населения. При этом уровень платежей за ипотеку не должен превышать 30% от среднемесячного дохода.

Сумма 71 тыс. рублей в месяц является средним показателем для России. В Москве заёмщикам желательно зарабатывать - 139 тыс., Московской области - 103, Санкт-Петербурге - 87. Наименьшие значения отмечены на Алтае, в Кирове, Курганской области – около 51 тыс. рублей в месяц.

По мнению главы НБКИ Александра Викулина, условия для получения ипотеки за последнее время улучшились. Средний размер подобных кредитов растет в РФ ежегодно.

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#Новости#Доходы#Ипотека#Россия#Александр Мязин#Экономика
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