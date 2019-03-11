Baltic Weekend соберет ведущих специалистов в области маркетинга и PR

В 2019 году в Баку состоится третий весенний форум, сообщают "Новые известия". Его организатором выступила SPN Communications. По словам председателя оргкомитета Baltic Weekend Андрея Баранникова, программу мероприятия построят самым комфортным образом. Каждый участник форума помимо необходимой ему информации сможет ознакомиться с культурой Баку.
Делегаты поговорят об антикризисных коммуникациях и эволюции рекламы. Речь зайдет о феномене баннерной слепоты и создании запоминающейся рекламы. Кроме этого на форуме уделят внимание борьбе брендов за новые рынки. Специалисты поделятся своим опытом того, как продвигать бренды в России и за границей.
В первый день Baltic Weekend пройдет первый паблик-ток «Сегодня – директор по коммуникациям, завтра – CEO». Там топ-менеджеры известных компаний расскажут, как добиться успеха в своем деле.
Архитектура грядущего Baltic Weekend будет отражением самых актуальных тенденций. Его участники поднимут вопросы, которые стоят перед глобальной индустрией. На пару дней Баку соберет у себя главных экспертов в области PR, рекламы и маркетинга, а также чиновников, бизнесменов и медиа.
Ранее спикерами на Baltic Weekend были люди, представляющие The Holmes Group, H&H Group, ПАО «Газпром-нефть», Google, MasterCard, департамент информации и печати МИД РФ и прочие компании.