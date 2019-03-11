Baltic Weekend соберет ведущих специалистов в области маркетинга и PR

Делегаты поговорят об антикризисных коммуникациях и эволюции рекламы. Речь зайдет о феномене баннерной слепоты и создании запоминающейся рекламы. Кроме этого на форуме уделят внимание борьбе брендов за новые рынки. Специалисты поделятся своим опытом того, как продвигать бренды в России и за границей.