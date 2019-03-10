Житель Тюменского района устроил наркопритон в бане

Полиция установила, что житель села Червишево систематически предоставлял баню для употребления наркотиков своим знакомым. В бане обнаружены одноразовые шприцы, иглы и следы наркотических средств.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи - до четырех лет лишения свободы.