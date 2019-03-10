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Житель Тюменского района устроил наркопритон в бане

10 марта 2019, 06:00
В селе Червишево 34-летний местный житель находится под подпиской о невыезде за организацию наркопритона. Как сообщает областное УМВД России, притон был прикрыт во время специальных мероприятий.
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Полиция

Полиция установила, что житель села Червишево систематически предоставлял баню для употребления наркотиков своим знакомым. В бане обнаружены одноразовые шприцы, иглы и следы наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи - до четырех лет лишения свободы.

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